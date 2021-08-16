سكاي: أسبوع الحسم.. عرض يوفنتوس النهائي لضم لوكاتيلي

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 20:07

كتب : أحمد أباظة

مانويل لوكاتيلي - إيطاليا - يورو 2020

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب يوفنتوس الإيطالي من حسم صفقة مانويل لوكاتيلي نجم وسط ساسولو في الأسبوع الحالي، وذلك بعد مفاوضات طويلة الأمد استمرت قبل وأثناء والان بعد يورو 2020.

ومرت الصفقة بالعديد من مراحل الشد والجذب باستمرار، حيث كان آرسنال هو الطرف الأقرب في بادئ الأمر، ووصل بعرضه إلى القيمة التي يريدها ساسولو (40 مليون يورو).

ما أوقف آرسنال هذه المرة لم تكن المفاوضات المادية، بل رغبة لوكاتيلي نفسه الذي رفض الجانرز، مصرا على الرحيل إلى وجهة واحدة بعينها وهي يوفنتوس.

أحاديث تناقلتها الصحف الإيطالية على مر الأسابيع المادية، أكدها فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس الموثوق في أخبار الانتقالات.

وقال رومانو إن يوفنتوس بات مستعدا لتقديم عرضه الأخير إلى ساسولو من أجل التعاقد مع لوكاتيلي، حيث توصل الطرفان لاتفاق شفهي على قيمة الصفقة، التي ستبلغ 35 مليون يورو.

ما ينقص في الوقت الحالي بحسب الصحفي ذاته هو الاتفاق على بنية العقد وتفاصيله، مثل طريقة الدفع وتحديد القيمة الأصلية والمكافآت الإضافية وما إلى ذلك.

وتصل الصفقة إلى مرحلة التفاصيل الأخيرة، فيما خرج آرسنال تماما من السباق بسبب رغبة لوكاتيلي سالفة الذكر.

يذكر أن لوكاتيلي توج مع منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 في يوليو الماضي، وذلك بالفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

يوفنتوس ميركاتو ساسولو الدوري الإيطالي مانويل لوكاتيلي
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