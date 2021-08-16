مدير منتخب موريتانيا لـ في الجول: طموحنا في أمم إفريقيا هذه المرة سيختلف

أوضح الشيخاني المولود مدير منتخب موريتانيا أن طموح بلاده خلال المشاركة في النسخة المقبلة من أمم إفريقيا 2021 سيكون مختلفا.

وتقام قرعة أمم إفريقيا غدا الثلاثاء في قصر المؤتمرات في مدينة ياوندي بالكاميرون.

وقال الشيخاني المولود لـFilGoal.com: "كل المنتخبات المتأهلة قوية، ومستعدون لمواجهة أي منتخب".

وأضاف "تأهلنا للمرة الثانية على التوالي لكأس أمم إفريقيا، والسر في ذلك في هو العمل المستمر والتطور الدائم. طموحنا هذه المرة يختلف عن المرة الأولى. نريد المنافسة على التأهل للأدوار المتقدمة وليس مجرد التواجد".

وأتم "ليس لدينا أزمة في استدعاء اللاعبين من أوروبا في يناير، الأندية تجاوبت معنا بشكل إيجابي في هذا الشأن".

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وتقام القرعة بالتصنيفات التالية..

التصنيف الأول: الجزائر- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا- الكاميرون

التصنيف الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا

التصنيف الثالث: كاب فيردي- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو

التصنيف الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا

منتخب موريتانيا يشارك في المنافسات للمرة الثانية بعد أن ودع نسخة 2019 من الدور الأول.