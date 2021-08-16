مدير منتخب موريتانيا لـ في الجول: طموحنا في أمم إفريقيا هذه المرة سيختلف

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 18:33

كتب : محمد عبد العظيم

موريتانيا - تونس

أوضح الشيخاني المولود مدير منتخب موريتانيا أن طموح بلاده خلال المشاركة في النسخة المقبلة من أمم إفريقيا 2021 سيكون مختلفا.

وتقام قرعة أمم إفريقيا غدا الثلاثاء في قصر المؤتمرات في مدينة ياوندي بالكاميرون.

وقال الشيخاني المولود لـFilGoal.com: "كل المنتخبات المتأهلة قوية، ومستعدون لمواجهة أي منتخب".

أخبار متعلقة
مدرب جزر القمر لـ في الجول: انتظرنا وصولنا لكأس الأمم بشغف.. وجاهزون لمواجهة أي منتخب كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتصنيفات مدرب غانا لـ في الجول: قادرون على الفوز بكأس أمم إفريقيا.. ومستعدون لأي منافس

وأضاف "تأهلنا للمرة الثانية على التوالي لكأس أمم إفريقيا، والسر في ذلك في هو العمل المستمر والتطور الدائم. طموحنا هذه المرة يختلف عن المرة الأولى. نريد المنافسة على التأهل للأدوار المتقدمة وليس مجرد التواجد".

وأتم "ليس لدينا أزمة في استدعاء اللاعبين من أوروبا في يناير، الأندية تجاوبت معنا بشكل إيجابي في هذا الشأن".

طالع كل تفاصيل القرعة من هنا

وتقام القرعة بالتصنيفات التالية..

التصنيف الأول: الجزائر- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا- الكاميرون

التصنيف الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا

التصنيف الثالث: كاب فيردي- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو

التصنيف الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا

منتخب موريتانيا يشارك في المنافسات للمرة الثانية بعد أن ودع نسخة 2019 من الدور الأول.

موريتانيا أمم إفريقيا قرغة أمم إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي.. ومن يحتاج للسوبر ليج؟ 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المقاصة لـ في الجول: لن نسكت على اتهامات ماجد سامي لنا بالتفويت 13 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب السولية وبانون وشريف.. وعودة مروان محسن أمام طلائع الجيش 45 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري – أسوان (1) - (2) المقاولون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري – الجونة (0) - (1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مدير منتخب موريتانيا لـ في الجول: طموحنا في أمم إفريقيا هذه المرة سيختلف ساعة | إفريقيا
كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتصنيفات ساعة | إفريقيا
مدرب جزر القمر لـ في الجول: انتظرنا وصولنا لكأس الأمم بشغف.. وجاهزون لمواجهة أي منتخب ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 4 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية
قد ينال إعجابك