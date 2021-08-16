مدرب جزر القمر لـ في الجول: انتظرنا وصولنا لكأس الأمم بشغف.. وجاهزون لمواجهة أي منتخب

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 18:12

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - جزر القمر

كشف أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القمر عن استعداد بلاده لمواجهة أي منتخب في كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستقام قرعتها غدا الثلاثاء.

وقال أمير عبده لـ FilGoal.com: "سعداء بالوصول لهذه المرحلة من المنافسة، هذه لحظة انتظرناها بشغف طويل، وهي مشاركتنا الأولى في كأس أمم إفريقيا في تاريخنا".

وأضاف "لا يوجد لدينا تفضيل لأي منتخب، مستعدون تماما لأي منتخب وسنكون في الموعد لتشريف بلادنا".

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وواصل "نهدف لتحقيق نتائج وأداء جيدين لاكتساب مزيد من الخبرات، ومواصلة العمل لضمان التواجد الدائم في البطولة".

وتابع "مجرد وصول جميع المنتخبات للبطولة فهذا يوضح مدى قوتهم، لذلك لا يوجد اختلاف كبير بين الجميع".

وأتم "علينا أن نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة. لست ساحرا لأتوقع ما سنفعله في البطولة، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أننا سنبذل قصارى جهدنا للمنافسة في البطولة".

وتقام القرعة بالتصنيفات التالية

التصنيف الأول: الجزائر- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا- الكاميرون

التصنيف الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا

التصنيف الثالث: كاب فيردي- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو

التصنيف الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا

وتشارك جزر القمر في بطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها.

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