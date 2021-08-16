مدرب غانا لـ في الجول: قادرون على الفوز بكأس أمم إفريقيا.. ومستعدون لأي منافس

تحدى تشارلز أكونور المدير الفني لمنتخب غانا، منافسيه، في كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستقام قرعتها غدا الثلاثاء.

وقال أكونور لـ FilGoal.com: "مستعدون لأي منافس سيقع معنا في القرعة، قمنا بالإعداد منذ وقت طويل وجاهزون لكأس أمم إفريقيا".

وشدد "لدينا فريق جيد، وقادرون على الفوز باللقب".

وأتم "لا يوجد لدي فريق مفضل في القرعة، لكنني آمل أن تساعدنا الأندية الأوروبية بترك لاعبيها لنا خلال البطولة في يناير المقبل لأنها بطولة رسمية ولدينا تصريح بذلك من فيفا".

ويقع منتخب غانا في التصنيف الثاني للقرعة، ما يعني استحالة وقوعه مع منتخب مصر في نفس المجموعة.

وتقام القرعة بالتصنيفات التالية..

التصنيف الأول: الجزائر- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا- الكاميرون

التصنيف الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا

التصنيف الثالث: كاب فيردي- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو

التصنيف الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا

غانا هي ثالث أكثر فريق فاز بالبطولة، حيث حصدتها 4 مرات آخرها كانت عام 1982.

وودعت غانا نسخة 2019 في مصر من دور الثمانية بخسارة بركلات الترجيح من تونس.