الدوري الإنجليزي.. ومن يحتاج للسوبر ليج؟

ماذا قرر 12 ناديا في أوروبا تأسيس رابطة دوري السوبر ليج؟

الإثارة؟ المباريات القوية التي تجذب الجماهير؟ العائد المادي؟ حقوق البث التلفزيوني؟

أسباب بدت مشروعة من وجهة نظر البعض لتأسيس السوبر ليج حيث ستلتقي الأندية الكبرى بشكل مستمر وبالتالي ستتحقق كل هذه الشروط.

ولكن.. هل يمكنك أن تعيد قراءة هذه الأسباب مرة أخرى؟ ألم تلحظ شيئا مختلفا؟

مباراة في الدوري الإنجليزي بين نيوكاسل، صاحب المركز الـ12 الموسم الماضي، وويست هام الذي احتل المركز السادس، حققت كل هذه الأسباب مجتمعة.

لن يكون منطقيا بالطبع الحديث عن أن كل مباراة تشاهدها في الدوري الإنجليزي ستكون في أعلى مستوى وهو الحال ذاته الذي قد تراه حتى لو واجهت أكبر الأندية في العالم بعضها ولنا في بعض نهائيات دوري الأبطال وحتى اليورو عبرة.

ولكن في أغلب مواسم الدوري الإنجليزي يمكنك أن تجد مباراة أو اثنتين على الأقل في كل يوم تستمتع بالأجواء والمستوى فيها.

أسلوب اللعب والفكر يتغير، أغلب فرق الدوري تحاول الخروج من عباءة الأسلوب الإنجليزي والشكل النمطي الذي يغلب عليه الطابع البدني في كثير من الوقت.

إثارة وندية وتنافسية شديدة مع أجواء الجماهير التي عادت للظهور من جديد هذا الموسم.

كريستال بالاس قام بتغيير جلده واستعان بمدرب شاب بفكر جديد بعد فترة طويلة من التخبط واستغنى عن أصحاب العمر المتقدم.

ليدز يونايتد الذي كان في التشامبيونشيب قبل موسمين نجح في تقديم كرة هجومية ممتعة في موسمه الأول ليتواجد في المركز التاسع.

وحتى بيرنلي الذي عرف بالقوة البدنية للاعبيه واللعب على الكرات العرضية ومنع الخصم من الوصول للمرة بدأ تدريجيا في النصف الثاني من الموسم من محاولة تطبيق أفكار جديدة لكرة قدم أفضل.

الإطار العام للدوري الإنجليزي يتغير في كل موسم وإذا كنت غير قادرا على مجاراة النسق فستعود إلى التشامبيونشيب من حيث جئت، وهو ما حدث في الموسم الماضي بهبوط ويست بروميتش وفولهام بعد صعودهما بموسم واحد مع شيفيلد الذي لم يستطع مجاراة النسق مع مدرب بفكر قديم رغم مشواره الكبير مع النادي.

في كل موسم يمكنك أن ترى الدوري الإنجليزي أقوى، لن نتجه ناحية الأندية الكبرى ولكن فرقا مثل أستون فيلا وليستر سيتي وحتى إيفرتون وولفرهامبتون وليدز يونايتد تجدها أكثر تنافسية بمرور الوقت.

صفقات باختيارات خاصة، ومواهب للتطور ومدربين بأفكار مختلفة -مع تراجع مستوى بعض الكبار- جعلتنا نرى ليستر سيتي وويست هام في الدوري الأوروبي الموسم المقبل على حساب أرسنال وتوتنهام.

أما عن عوائد البث التلفزيوني فحدث ولا حرج، الأندية الإنجليزية تحصل على القدر الأكبر من المال مقابل البث في العالم.

البريميرليج كمشروع استثماري يزداد نجاحا في كل موسم من الناحية المالية وجذب الأضواء ومن ناحية الإثارة وصرف الأموال واستقطاب النجوم والمواهب فحدث ولا حرج والسنوات الاخيرة خير مثال على ذلك.

أندية الدوري الإنجليزي لا تحتاج للـ سوبر ليج فلديها السوبر ليج الخاص بها دون أي مجهود إضافي من الناحية المادية والفنية.

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