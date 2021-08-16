مران الأهلي – عودة بدر بانون..ومشاركة متولي في جزء من التدريبات

عاد بدر بانون مدافع الأهلي للمشاركة في مران فريقه الجماعي الذي أقيم اليوم الإثنين استعدادا للقاء طلائع الجيش غدا في الدوري المصري.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وكان بانون خضع لبرنامج تأهيلي عقب تعافيه من فيروس كورونا الذي أصابه خلال الفترة الأخيرة.

وكان الجهاز الفني للأهلي منح اللاعبين راحة أمس الاحد من المران ويتوجه اليوم إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء الذي يقام في الجولة 31 من الدوري.

وشارك محمود متولي في جزء من مران الفريق الجماعي بسبب معاناته من آلام في الأسنان.

واكتفى متولي بأداء جلسة في الجيمانزيوم وشارك في جزء من المران.

كما شارك حسين الشحات في المران بعد تأكيد الجهاز الطبي جاهزيته عقب شكوى من آلام خفيفة في العضلة الأمامية.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمواجهة الطلائع.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.