لوكاكو: الدوري الإيطالي أفضل من الإنجليزي تكتيكيا

يؤمن روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي أن الدوري الإيطالي أفضل من نظيره الإنجليزي من الناحية التكتيكية، فيما يرى أن البريميرليج يمتاز بالحدة والقوة أكثر.

روميلو لوكاكو النادي : تشيلسي تشيلسي

وعاد لوكاكو للبريميرليج بعدما انضم لتشيلسي قادما من إنتر ميلان في صفقة قُدرت بـ115 مليون يورو.

وتعد هذه هي التجربة الخامسة للاعب البلجيكية في الدوري الإنجليزي بعدما ارتدى قمصان تشيلسي ووست بروميتش ألبيون وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

وتحدث لوكاكو لموقع تشيلسي الرسمي قائلا: "إيطاليا أفضل من الناحية التكتيكية ولكن هنا في إنجلترا الأمر يتعلق بالحدة والقوة".

واستدرك "لكن هذا الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لي، لقد لعبت هنا لثماني سنوات وأعرف كل شيء".

وتابع "الأمر ليس وكأنني لاعب جديد انضم للدوري الإنجليزي ولا يتوقع ما سيقابله، بل أعرف الدوري وسجلت العديد من الأهداف ولكن هذا أصبح من الماضي والآن علينا أن نتطلع للأمام".

وعن تجربته في الدوري الإيطالي خلال العامين الأخيرين مع إنتر قال: "أنا نسخة جديدة من اللاعب الذي كنت عليه سابقا وانتقلت لفريق قوي جدا والآن علينا إثبات ذلك في الملعب بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي".