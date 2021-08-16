رحيم: سنتعافى سريعا بعد السقوط أمام توتنام

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 15:45

كتب : FilGoal

توتنام - مانشستر سيتي - رحيم ستيرلينج - تانجانجا

يؤمن رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي بأن فريقه سيتعافى سريعا بعد الهزيمة من توتنام في افتتاح مبارياته بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

حامل لقب الدوري الإنجليزي بدأ حملة الدفاع عن اللقب بالسقوط أمام توتنام بهدف، ضمن الجولة الافتتاحية.

وقال رحيم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا جيدين في أول 15 دقيقة، لقد استمروا في اللعب على المرتدات، اعتقدت أنه كان بإمكاننا السيطرة على المباراة بشكل أفضل قليلا".

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وأضاف "لقد فعلوا الشيء الأكثر أهمية في كرة القدم، وضع الكرة في الشباك. لم نتمكن من ذلك. الأمر بهذه البساطة".

وشدد رحيم "من الصعب تقبل الهزيمة، لكنه الموسم طويل، سنتعافى سريعا مرة أخرى".

وتحدث جناح سيتي عن زميله الجديد جاك جريليش قائلا "لقد لعبت مع جاك عدة مرات، إنها شراكة جيدة لكنها ما زالت مبكرة بالنسبة لي وله".

وأتم الدولي الإنجليزي "سنتعلم أسلوب بعضنا البعض أكثر مع استمرار الموسم ونأمل أن نبني شراكة أفضل لبقية الموسم".

رحيم ستيرلنج مانشستر سيتي توتنام
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