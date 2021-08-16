رومانو: تشاكا مستمر مع أرسنال حتى 2025

وقع جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال على عقد جديد يربطه بناديه حتى صيف 2025، حسب تقارير صحفية.

جرانيت شاكا النادي : أرسنال أرسنال

عقد الدولي السويسري الحالي مع أرسنال ينتهي بنهاية موسم 2022-2023.

وذكر فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في أخبار الانتقالات أن اللاعب السويسري وقع على العقد الجديد بالفعل.

وأوضح "رفع أرسنال راتب تشاكا في العقد الجديد".

كان نادي روما يرغب في ضم اللاعب لكن المفاوضات لم تتم بنجاح.

من جهة أخرى، يسعى أرسنال لتحويل عقد إعارة مارتن أوديجارد من ريال مدريد لعقد دائم.

وينتظر المدفعجية الضوء الأخضر من ريال مدريد للبدء في مرحلة المفاوضات.

عودة الجماهير 🏟️ صلاح ملك الافتتاح 👑 عرض فني لمانشستر يونايتد في أولد ترافورد 🪄 يوم مميز للشاب تشالوباه 👦 عقدة توتنام لجوارديولا ❌ أهلا بكم في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز 🔝 pic.twitter.com/PplOoflUHG — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 16, 2021

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