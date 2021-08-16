رومانو: تشاكا مستمر مع أرسنال حتى 2025

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 13:22

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا يحتفل بهدف أرسنال في نورويتش سيتي

وقع جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال على عقد جديد يربطه بناديه حتى صيف 2025، حسب تقارير صحفية.

جرانيت شاكا

النادي : أرسنال

أرسنال

عقد الدولي السويسري الحالي مع أرسنال ينتهي بنهاية موسم 2022-2023.

وذكر فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في أخبار الانتقالات أن اللاعب السويسري وقع على العقد الجديد بالفعل.

أخبار متعلقة
لابورتا مهاجما بارتوميو: مليء بالأكاذيب.. أنذروه بشأن ارتفاع الرواتب فكان الرد زيادتها جوارديولا: لم نتحل بالدقة الكافية أمام توتنام برونو: بوجبا يمكنه صناعة 5 أو 6 أهداف كل مباراة أيام حاسمة في مصير مبابي

وأوضح "رفع أرسنال راتب تشاكا في العقد الجديد".

كان نادي روما يرغب في ضم اللاعب لكن المفاوضات لم تتم بنجاح.

من جهة أخرى، يسعى أرسنال لتحويل عقد إعارة مارتن أوديجارد من ريال مدريد لعقد دائم.

وينتظر المدفعجية الضوء الأخضر من ريال مدريد للبدء في مرحلة المفاوضات.

جرانيت تشاكا أرسنال مارتن أوديجارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أقوى دوري في العالم (1) - صلاح ملك الافتتاح ولا صوت يعلو فوق عودة الجماهير 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المقاصة لـ في الجول: وزير الشباب وعد بحل الأزمة.. وننتظر الاتفاق مع راع جديد 18 دقيقة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك عن تتويجات الأهلي بالدوري المصري 22 دقيقة | اختبار في الجول
اختبر معلوماتك عن تتويجات الزمالك بالدوري المصري 23 دقيقة | اختبار في الجول
يد - ظهور علي زين في تدريبات برشلونة بجبيرة 47 دقيقة | رياضات أخرى
توتنام ضد سيتي: اللعنة على الأبواب.. كلاهما ينقصه كين 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرمى ريال مدريد في أمان.. كورتوا مستمر حتى 2026 ساعة | الدوري الإسباني
ناجلزمان: سنفعل كل ما بوسعنا لإسقاط دورتموند في السوبر الألماني ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 4 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية
قد ينال إعجابك