برونو: بوجبا يمكنه صناعة 5 أو 6 أهداف كل مباراة

يتوقع برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد تألق أكبر من زميله بول بوجبا في المباريات المقبلة للشياطين الحمر.

بوجبا صنع أربعة أهداف من الأهداف الخمسة التي سجلها يونايتد في شباك ليدز يونايتد في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، بينما سجل البرتغالي ثلاثة أهداف من الخماسية.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بوجبا كان رائعًا أمام ليدز، إنه يقوم بعمل كبير وهو لاعب ممتاز. أنا أثق في قدرته على التألق بشكل أكبر في المباريات القادمة".

وأضاف "أنا متأكد أنه يستطيع صناعة 5 أو 6 أهداف في مباراة واحدة! بول لاعب يمتلك جودة عالية، ونحن نثق فيه وفي إمكانياته".

وتابع "المهم هو تقديم الأداء الجيد ومساعدة الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية، وأنا متأكد أن هذا ما يرغب فيه بول".

وتحدث هداف يونايتد في الموسم الماضي عن عودة الجماهير قائلا "وجودهم في المدرجات يدفعنا لبذل جهد أكبر ويشجعنا على تسجيل الأهداف".

وأتم "الأجواء كانت رائعة للغاية منذ لحظة دخولنا الملعب لإجراء العمليات الإحمائية".