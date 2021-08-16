مع اقترابهما من الأهلي وبركان.. سيمبا يعلن بيع ميكيسيون وتشاما

وجه سيمبا التنزاني شكره للاعبين لويس ميكيسيون وكلاتوس تشاما بعد انتهاء فترتهما في النادي.

وأعلن سيمبا اليوم الإثنين بيع اللاعبين لـ"ناديين أجنبيين".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أتم الاتفاق مع سيمبا للحصول على خدمات الجناح ميكيسون (26 عاما).

بينما أفادت تقارير أن نهضة بركان المغربي نجح في الحصول على صانع الألعاب تشاما (30 عاما).

وتألق اللاعبان مع بطل تنزانيا في الموسم المنصرم من دوري أبطال إفريقيا وبلغا الدور ربع النهائي قبل أن يودعا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وخسر الأخير المباراة النهائية بنتيجة 3-صفر أمام الأهلي.

وسيلعب سيمبا في دور الـ32 من دوري الأبطال 2021-2022 ضد فريق الدبلوماسيين المنتمي لإفريقيا الوسطى أو جواننج جالاكسي البوتسواني.