مع اقترابهما من الأهلي وبركان.. سيمبا يعلن بيع ميكيسيون وتشاما

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 11:10

كتب : محمد عبد العظيم

لويس ميكيسون - سيمبا

وجه سيمبا التنزاني شكره للاعبين لويس ميكيسيون وكلاتوس تشاما بعد انتهاء فترتهما في النادي.

لويس ميكيسوني

النادي : سيمبا

كلاتوس شاما

النادي : سيمبا

سيمبا

وأعلن سيمبا اليوم الإثنين بيع اللاعبين لـ"ناديين أجنبيين".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أتم الاتفاق مع سيمبا للحصول على خدمات الجناح ميكيسون (26 عاما).

أخبار متعلقة
جيريمي: لا أفضل مواجهة مصر مبكرا في كأس إفريقيا.. وهذا هو الفارق بين صلاح وميسي سكاي: لوكاكو جاهز لـ أرسنال مواعيد مباريات الإثنين 16 أغسطس 2021.. المصري يتحدى سموحة ولقاء مصيري لـ أسوان في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

بينما أفادت تقارير أن نهضة بركان المغربي نجح في الحصول على صانع الألعاب تشاما (30 عاما).

Image

وتألق اللاعبان مع بطل تنزانيا في الموسم المنصرم من دوري أبطال إفريقيا وبلغا الدور ربع النهائي قبل أن يودعا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وخسر الأخير المباراة النهائية بنتيجة 3-صفر أمام الأهلي.

وسيلعب سيمبا في دور الـ32 من دوري الأبطال 2021-2022 ضد فريق الدبلوماسيين المنتمي لإفريقيا الوسطى أو جواننج جالاكسي البوتسواني.

ميكيسيون تشاما سيمبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لابورتا مهاجما بارتوميو: مليء بالأكاذيب.. أنذروه بشأن ارتفاع الرواتب فكان الرد زيادتها 5 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: لم نتحل بالدقة الكافية أمام توتنام 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ظهور طيب للجدد ورسالة برايثوايت في ملامح انتصار برشلونة على سوسييداد ساعة | تحليل في الجول
أيام حاسمة في مصير مبابي ساعة | ميركاتو
برونو: بوجبا يمكنه صناعة 5 أو 6 أهداف كل مباراة ساعة | الدوري الإنجليزي
مع اقترابهما من الأهلي وبركان.. سيمبا يعلن بيع ميكيسيون وتشاما 2 ساعة | إفريقيا
جيريمي: لا أفضل مواجهة مصر مبكرا في كأس إفريقيا.. وهذا هو الفارق بين صلاح وميسي 2 ساعة | إفريقيا
سكاي: لوكاكو جاهز لـ أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك