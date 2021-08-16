جيريمي: لا أفضل مواجهة مصر مبكرا في كأس إفريقيا.. وهذا هو الفارق بين صلاح وميسي

تحدث الكاميروني جيريمي نجيتاب لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق عن حظوظ منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها بلاده، وتُقام قرعتها يوم الثلاثاء، كما تحدث عن الفارق بين محمد صلاح نجم ليفربول وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الجديد.

وقال جيريمي في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس":"اليوم يمكننا القول إن الكاميرون جاهزة بنسبة 100% لاستضافة البطولة، والبنية التحتية في أتم جاهزيتها".

وأضاف "أوجه رسالة لكل الرياضيين الأفارقة وأقول لهم أهلا بكم في الكاميرون. أعتقد أن هذه البطولة ستكون مدهشة".

وعن وضع منتخب الكاميرون قال:"بالحديث عن فريقنا أقول إن لدينا وقتا للاستعداد، فاللعب على أرضنا يضعنا تحت الضغط كوننا يجب أن نحقق شيئا لأننا نلعب على أرضنا والجماهير لديها توقعات مرتفعة".

أما عن منتخب مصر فأوضح "هو واحد من أفضل فرق القارة، وهو الأكثر حصولا على البطولة في إفريقيا، وهو واحد من المرشحين للفوز بهذه البطولة".

وتابع "محمد صلاح ومحمد النني يلعبان في أقوى الفرق الإنجليزية إلى جانب العديد من اللاعبين المصريين الذين يلعبون في الفرق الأوروبية".

وبسؤاله عن الفارق بين صلاح وميسي قال جيريمي:"صلاح هو فخر إفريقيا، فهو يلعب في مستوى يجعلنا فخورين به كأفارقة. بالطبع هما لاعبان مختلفان ولكل واحد فيهما أسلوبه الخاص، وبالتأكيد ميسي هو واحد من أفضل لاعبي العالم، ولكن صلاح يجعلنا نفخر كأفارقة بمهارته الفائقة".

أخيراً عن رغبته في تواجد مصر والكاميرون بنفس المجموعة في قرعة الثلاثاء قال:"في هذه المرحلة لا أفضل ذلك، ربما تكون هناك مواجهة ولكنني أفضل أن تكون في مرحلة متأخرة من البطولة، ولكن إذا أردنا الفوز بهذه البطولة فلا مانع من مواجهة الفرق القوية في المجموعات حتى يخلو لنا الطريق فيما بعد".

واختتم "علينا أن نأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى، وإذا واجهنا مصر في دور المجموعات ستكون مباراة واحدة من أصل 3 نلعبها في هذه المرحلة، وبالتأكيد سنجتهد للتأهل".

يذكر أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين في كأس أمم إفريقيا كانت في نهائي نسخة 2017 وانتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقد تقع الكاميرون مع مصر لأنها في التصنيف الأول للقرعة بينما الفراعنة في التصنيف الثاني.