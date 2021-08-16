سكاي: لوكاكو جاهز لـ أرسنال

قالت شبكة سكاي سبورتس إن روميلو لوكاكو نجم تشيلسي سيبدأ تدريباته مع الفريق يوم الثلاثاء استعدادا للجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن البلجيكي البالغ عمره 28 عاما قضى فترة الحجر الصحي في إنجلترا منذ وصوله للتعاقد مع تشيلسي.

ولذلك غاب لوكاكو عن الجولة الأولى من الدوري التي سحق فيها تشيلسي ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-صفر.

ويحل تشيلسي ضيفا ثقيلا على جاره اللندني أرسنال يوم الأحد في ملعب الإمارات.

وعاد لوكاكو لفريق بلوز بعد 7 سنوات، انتدبه النادي من إنتر ميلان مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني.

النجم الأسبق لأندرلخت ووست بروميتش ألبيون وإيفرتون ومانشستر يونايتد مثل تشيلسي في 15 مباراة من قبل ولم يسجل أي هدف.

واستعدادا للموسم الجديد تعاقد تشيلسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مع لوكاكو.

بينما استغنى عن فوكايو توموري وأوليفييه جيرو وفيكتور موسيس.