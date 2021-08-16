لاميلا يتألق في ظهوره الأول.. وإشبيلية تفتتح الدوري بثلاثية

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 00:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

إريك لاميلا

فاز فريق إشبيلة على رايو فاييكانو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

أحرز أهداف إشبيلية كل من يوسف النصيري وإريك لاميلا.

تقدم النصيري بالهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة الـ 19 من ركلة جزاء تحصل عليها عثمان إدريسي بعد عركلته من لوكا زيدان حارس فاييكانو داخل منطقة الجزاء.

وتحصل زيدان على بطاقة حمراء بسبب عرقلته لإدريسي، ليدخل الحارس ستولي ديميتريفيسكي وسكمل فاييكانو المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الـ 55 أحرز البديل إريك لاميلا الهدف الثاني لإشبيلية في ظهوره الأول مع الفريق، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غير المدافع اتججاها لتسكن الشباك.

وأنهى لاميلا ثلاثية فريقه بتسجيله للهدف الثالت والثاني له في الدقيقة الـ 79 بعد عرضية من يوسف النصيري داخل منطقة الجزاء ليضعها لاميلا في المرمى بلمسة واحدة.

بذلك الفوز حصل إشبيلية على الثلاث النقاط الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليتساوي في النقاط مع كل من ريال مدريد، وفالنسيا، وبرشلونة، وأتليتيكو مدريد الذين فازوا في الجولة الأولى.

وسيلعب إشبيلية الجولة المقبلة أمام خيتافي على ملعب الأخير يوم الإثنين 23 أغسطس.

بينما سيخرج رايو فاييكانو لمواجهة ريال سوسيداد خارج أرضه يوم الأحد 22 أغسطس.

الدوري الإسباني إشبيلية رايو فيكانو
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