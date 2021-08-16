بيراميدز يعلن قائمته الإفريقية المشاركة في الكونفدرالية

أنهى نادي بيراميدز إجراءات قيد 29 لاعبا في القائمة الأولى للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مع اليوم الأخير لإجراءات القيد تمهيدا لانطلاق البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

وأوقعت قرعة دور الـ32 من الكونفدرالية بيراميدز في مواجهة مع الفائز من هورسيد الصومالي وفريق عزام التنزاني.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 15 أو 16 أو 17 أكتوبر على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 22 أو 23 أو 24 الشهر ذاته.

وشهدت القائمة ضم 4 لاعبين من الشباب والناشئين وهم عبد الرحمن أيمن ويوسف نادر وعبد الرحمن سيد وعماد ميهوب.

وخرج من القائمة عبد الله بكري الذي أعلن رحيله عن بيراميدز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن (2001) – يوسف نادر (2001).

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق طه - عبد الرحمن سيد (2003).

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل - عماد ميهوب (2001).

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - محمود وادي.

ويشارك بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.