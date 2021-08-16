بيراميدز يعلن قائمته الإفريقية المشاركة في الكونفدرالية

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 00:17

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

أنهى نادي بيراميدز إجراءات قيد 29 لاعبا في القائمة الأولى للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مع اليوم الأخير لإجراءات القيد تمهيدا لانطلاق البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

وأوقعت قرعة دور الـ32 من الكونفدرالية بيراميدز في مواجهة مع الفائز من هورسيد الصومالي وفريق عزام التنزاني.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 15 أو 16 أو 17 أكتوبر على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 22 أو 23 أو 24 الشهر ذاته.

أخبار متعلقة
نائب رئيس الزمالك: المنافسة على الدوري لن تنتهي الآن.. وموعد حسم تجديد بنشرقي في الجول يكشف سبب ضم كل لاعبي الأهلي للقائمة الإفريقية.. والمرشحين للأماكن المتبقية الأهلي يعلن قائمته الإفريقية.. ويضم لها ثنائي الشباب

وشهدت القائمة ضم 4 لاعبين من الشباب والناشئين وهم عبد الرحمن أيمن ويوسف نادر وعبد الرحمن سيد وعماد ميهوب.

وخرج من القائمة عبد الله بكري الذي أعلن رحيله عن بيراميدز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن (2001) – يوسف نادر (2001).

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق طه - عبد الرحمن سيد (2003).

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل - عماد ميهوب (2001).

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - محمود وادي.

ويشارك بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

بيراميدز الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
ألبا غاضبا من شائعات راتبه: اسألوا لابورتا.. لقد سئمت هذه الأكاذيب‎‎ 59 دقيقة | الدوري الإسباني
برايثوايت بعد الهدفين: هذا ما كنت أعمل لأجله.. إنه تطوري في العمل ساعة | الدوري الإسباني
لاميلا يتألق في ظهوره الأول.. وإشبيلية تفتتح الدوري بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
جارسيا: سأتذكر وجودي هنا مع عائلتي.. إنه حلم ساعة | الدوري الإسباني
بيراميدز يعلن قائمته الإفريقية المشاركة في الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
كومان: أطالب الجماهير بالثقة.. وسنقاتل على الفوز بكل مباراة‎‎ ساعة | الدوري الإسباني
نائب رئيس الزمالك: المنافسة على الدوري لن تنتهي الآن.. وموعد حسم تجديد بنشرقي ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب ضم كل لاعبي الأهلي للقائمة الإفريقية.. والمرشحين للأماكن المتبقية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك