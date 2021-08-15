في الجول يكشف سبب ضم كل لاعبي الأهلي للقائمة الإفريقية.. والمرشحين للأماكن المتبقية

قرر الجهاز الفني للأهلي قيد كل لاعبي الفريق الأحمر في القائمة الإفريقية استعدادا للموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا.

وضم الأهلي 33 لاعبا لقائمته الإفريقية، من بينهم كل الأسماء المرشحة للرحيل سواء للبيع النهائي أو على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

ليتبقى للأهلي 7 أمكان شاغرة يحق إضافتهم للقائمة الإفريقية قبل دور المجموعات خلال فترة القيد المقبلة في يناير.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر رفع عدد اللاعبين في قوائم الفرق المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية إلى 40 لاعبا بدلا من 30 لاعبا.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com كواليس اختيار اللاعبين في قائمة الفريق الإفريقية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "على مدار الأيام الماضية كان موضوع القائمة الإفريقية محل دراسة وكان الأهلي يتمنى نجاح اتحاد الكرة في الحصول على استثناء لمد فترة القيد بالنسبة للأندية المصرية أو فتح فترة قيد خاصة لهم ولكن الإجابة النهائية التي جاءت له من الجبلاية هو رفض (كاف) لهذا المقترح وضرورة إرسال القوائم قبل نهاية يوم 15 أغسطس".

وأضاف "الأهلي بدأ على الفور التفكير في أفضل الحلول وكان الاستقرار السريع على تأجيل ضم الصفقات الجديدة لفترة القيد الثاني الذي يسمح بقيد 7 لاعبين خاصة وأن قيدهم كان مستحيلا في ظل عدم قيد الصفقات الجديدة محليا بسبب عدم انتهاء بطولة الدوري وفتح باب القيد المحلي للموسم الجديد".

وواصل "كان الصداع في رأس الجهاز الفني بعد ذلك هو اختيار 33 لاعبا وهل يتم استبعاد اللاعبين المحتمل رحيلهم بسبب العروض مثل أليو ديانج أو لأسباب فنية أو على سبيل الإعارة، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة رأى أن استبعاد أي اسم سيخلق نوع من البلبلة والتوتر والارتباك داخل صفوف الفريق في الوقت الذي يحتاج الفريق للتركيز الشديد والهدوء بسبب مباريات الدوري المتبقية، كما أنه سيعطي فرصة للأندية خاصة المنافسة محليا للتفاوض معهم على اعتبار أن رحيلهم بات مؤكدا".

وأتم تصريحاته "الأهلي سيسجل الصفقات الجديدة المحتملة مثل لويس ميكيسون وبيرسي تاو وكريم فؤاد، والعائدين من الإعارة أمثال عمار حمدي وأحمد حمدي عبد القادر ومجموعهم لا يتجاوز 7 أمكان وهي المتبقية في فترة القيد الثاني قبل دور المجموعات ويكون أيضا قد حسم ملف الراحلين".