جارسيا: سأتذكر وجودي هنا مع عائلتي.. إنه حلم

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 00:21

كتب : عبد الرحمن فوزي

إريك جارسيا

أبدى إريك جارسيا سعادته لمشاركته بجانب جيرارد بيكيه الذي يعتبره واحد من أفضل المدافعين في تاريخ برشلونة.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال جارسيا في تصريحات للصحفين بعد المبارة: "أنا سعيد جدا بالظهور الأول والفوز أمام الجماهير، كانت أجواء غير قابله للهزيمة".

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واستمر "تلقينا هدفين من لعبتين منفصلتين، ولكن قام الفريق بعمل جيد ونحن سعداء ونعلم أنه يجب علينا أن نتحسن".

وأضاف "اللعب بجانب بيكيه؟ إنه من دواعي سروري أن ألعب بجانب أحد أفضل المدافعين في تاريخ برشلونة، آمل أن ألعب معه مرات عديدة".

وأتم "مباراتي الأولى ؟ من الصعب الاستيعاب، كل شيء كان جميلا للغاية، سأتذكر وجودي هنا مع عائلتي والناس في الملعب، إنه حلم".

بفوز برشلونة اليوم حصل الفريق على النقاط الثلاث الأولى في عهد ما بعد ميسي وفي الدوري هذا الموسم، ليتساوى منذ البداية مع ريال مدريد وأتليتكو مدريد في نفس عدد النقاط من الجولة الأولى.

الدوري الإسباني برشلونة إريك جارسيا
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