كشري لـ في الجول: سنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة للبقاء في الدوري

يرى أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي أن الفرصة لا تزال قائمة أمام فريقه للبقاء في الدوري بعد الفوز على مصر للمقاصة.

وفاز الإنتاج الحربي على مصر للمقاصة بهدفين لهدف في الجولة 30 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال كشري لـFilGoal.com: "سنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة في الدوري بعدما كسرنا عقدة الفوز على ملعبنا".

وأضاف "الفارق تقلص بيننا وبين باقي الفرق والمنافسة لا تزال في الملعب ولدينا إصرار وسوف نقاتل للنهاية".

وواصل "لدينا آمال كبيرة جدا ببقاء الفريق في الدوري الموسم المقبل".

وشرح "واجهنا صعوبة أمام المقاصة في الشوط الثاني، خاصة أن الفريق الفيومي خاض المباراة بدون أي ضغوط وكان أكثر هدوء لأنه ضمن البقاء ولا يريد شيء من الدوري".

وأتم تصريحاته "لم نحقق أي فوز منذ فترة طويلة على ملعبنا والآن كسرنا هذه العقدة".