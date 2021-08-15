صراع البقاء.. الإنتاج يهزم المقاصة بصعوبة ويتمسك بأمل عدم الهبوط

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 20:55

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي أمام الأهلي

حقق الإنتاج الحربي فوزا مثيرا أمام مصر للمقاصة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري المصري.

ليتمسك الإنتاج بالأمل البسيط المتبقي له من أجل البقاء في الدوري المصري وعدم الهبوط للدرجة الثانية.

الفوز رفع رصيد الإنتاج إلى النقطة 23 في المركز الأخير بجدول الترتيب.

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بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز قبل الأخير، وبفارق 4 نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الـ16.

بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 37 في المركز الـ12.

تقدم الإنتاج في الدقيقة 17 عن طريق نجم الفريق مصطفى البدري بعد انفراد بالمرمى.

ثم تعادل المقاصة في الدقيقة 53 بهدف سجله شيميلس بيكيلي الذي راوغ الحارس أحمد يحيى ووضع الكرة في الشباك الخالية.

لكن الإنتاج رد سريعا وسجل هدف الفوز في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب محمد الشيبيني مستغلا خطأ محمود كوكو حارس المقاصة في الإمساك بالكرة من ركلة ركنية.

الإنتاج يلعب في الجولة المقبلة ضد غزل المحلة، بينما يلتقي وادي دجلة مع الزمالك. ويلعب أسوان مع المصري.

الإنتاج الحربي المقاصة الدوري المصري
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