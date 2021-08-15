بيكيه: أعتقد أننا سنستمتع بهذا العام

شدد جيرارد بيكيه لاعب برشلونة على أن فريقه سيقاتل هذا الموسم حتى النهاية من أجل المنافسة على جميع الألقاب.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تسجيل بيكيه للهدف الأول لبرشلونة في مرمى سوسيداد.

وقال بيكيه في تصريحات للصحفين عقب المباراة: "كان الأمر صعبا بالنسبة لنا، ولكن في النهاية كانت مباراة رائعة، سيطرنا عليها لمدة 80 دقيقة، وخطأ جعلنا غير سعداء ولكننا سجلنا الرابع في الدقيقة الأخيرة".

واستمر "اللاعبين الجدد يتأقلمون بشكل جيد مع الفريق، والجماهير كذلك والجميع يريد أن يلعب كرة القدم".

وتابع "كوني القائد يعني الكثير بالنسبة لي، لقد عشت هنا طوال حياتي تقريبا، لقد كنت على تواصل مع القادة الآخرين وأعلم أنهم سيأخذون تلك الخطوة قريبا".

وأضاف "الصافرات على ألبا؟ في بعض الأحيان لأننا لا نخرج لنتحدث كثيرا، يحدث سوء تفاهم، لقد كنت على اتصال مع القادة، واتفقنا على الوصول لاتفاق مع الإدارة، كان هناك اندفاع من أجل تسجيل الآخرين وأنا أعلم أن الآخرين جاهزون وأعلم أن الناس لا يحصلةن على المعلومة الكاملة، لم يكن ذلك شيئا خاص بي ولكن لكل اللاعبين، لقد أراد الجميع المساهمة".

وقرر جيرارد بيكيه قبل المباراة الموافقة على تقليل عقده بنسبة كبيرة من أجل أن تتمكن الإدارة من تسجيل ممفيس ديباي وإريك جارسيا لخوض مباراة سوسيداد.

وشدد "سنكون منافسين للغاية وسنقاتل من أجل الألقاب، وأظهرنا أننا كلنا نلعب من أجل شيء واحد، وأن لدينا هدفا للوصول إلى القمة، وأعتقد أننا سنستمتع هذا العام".

بفوز برشلونة اليوم حصل الفريق على النقاط الثلاث الأولى في عهد ما بعد ميسي وفي الدوري هذا الموسم، ليتساوى منذ البداية مع ريال مدريد وأتليتكو مدريد في نفس عدد النقاط من الجولة الأولى.