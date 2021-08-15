قائمة الزمالك - غياب الونش وعبد الشافي أمام دجلة.. وعودة بنشرقي

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 21:06

كتب : إبراهيم رمضان

الإسماعيلي - الزمالك

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة.

ويلعب الزمالك ضد وادي دجلة في الجولة الـ31 من الدوري المصري مساء بعد غد الثلاثاء، في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

وغاب عن قائمة الزمالك ثنائي الدفاع محمد عبد الشافي ومحمود الونش بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي.

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وشهدت القائمة عودة أشرف بنشرقي مرة أخرى بعد غيابه أمام الإسماعيلي للإيقاف.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود علاء – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – شيكابالا

الهجوم: سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل – مروان حمدي

الزمالك يتصدر الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

الزمالك وادي دجلة بنشرقي
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