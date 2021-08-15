سون يتحدث عن أهمية هاري كين.. ويشيد بالأجواء الإيجابية في غرفة الملابس

أبدى هيونج مين سون نجم توتنام هوتسبر سعادته بالفوز على مانشستر سيتي بالهدف الذي سجله في قمة منافسات الجولة الأولى للبريميرليج.

وقال سون في تصريحاته لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة: "بالتأكيد أردنا أن نبدأ بصورة جيدة في أولى مباريات الموسم وفي حضور الجماهير على ملعبنا. لقد كان أداء مذهلا والكل بذل جهده للحصول على هذه النقاط الثلاث".

وأضاف "مانشستر سيتي حاليا هو أفضل فريق في العالم ولهذا حاربنا لأجل الحصول على هذه النقاط التي تعني لنا الكثير في بداية الموسم".

وعن عودة الجماهير قال سون:"لقد افتقدناهم كثيرا. كرة القدم تدور حول الجماهير، لقد لعبنا لأجلهم وهم دعمونا، إنهم يعنوا الكثير بالنسبة لي ولنا جميعا. أنا ممتن لحضورهم إلى الملعب وتشجيعهم لنا".

وتابع "لقد قمنا بعمل عظيم. نحن نعرف مانشستر سيتي ولذلك تحضرنا جيدا لمواجهة فريق بهذه القوة. لقد عملنا بكل جدية في الفترة التحضيرية وأظهرنا ذلك على الملعب. الجماهير رأت كيف كنا خطرين ولذلك كانت مباراة جيدة للغاية".

وأوضح "لقد سجلت هدفا ولكن بدون الفريق ما كنت لأسجله. أداء الفريق كان مذهلا ولقد استمتعت بهذه المباراة حتى بدون الكرة".

وواصل عن مدربه "نحن سعداء مع المدرب، هناك أجواء إيجابية حول غرفة الملابس وهذا مهم للغاية لنا كفريق. نريد مجموعة مترابطة وهذا هو الفارق، وأنا أريد الاحتفاظ بهذه الطاقة الإيجابية لأطول وقت ممكن".

وأخيرا عن هاري كين شريك ثنائية الموسم الماضي الخارقة اختتم سون "نحن جميعا محترفين. أردنا التركيز على المباراة بصرف النظر عمن يشارك ومن يغيب. بالتأكيد هاري مهم للغاية بالنسبة لنا، ولكن سنرى".

ويحاول توتنام تغيير واقع الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز السابع رغم امتلاكه لهذه الثنائية الهجومية القوية، والتي خرج منها كين كهداف البريميرليج وأكثر صانعي الأهداف أيضا.