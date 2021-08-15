جوارديولا: جريليش لاعب بشخصية كبيرة.. وما زال أمامنا 37 مباراة

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه سيحتاج بعض الوقت لاستعادة جودته بشكل كامل مشيرا إلى أن لاعبه الجديد جاك جريليش قدم مباراة مميزة.

مانشستر سيتي خسر أول مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف واحد أمام توتنام سجله سون هيونج مين.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات لشبكة بي بي سي الإخبارية: "لقد سمحنا لهم بالكثير ولم نتمكن من التحكم في مجريات المباراة، عندما تخسر الكرة في أماكن معينة يكون الأمر أكثر صعوبة".

وأضاف "إنه أمر طبيعي لموسم لم يكن قبله الكثير من الاستعداد، كانت الروح جيدة ولكننا خسرنا. لقد قمنا بأشياء كثيرة جيدة واندهشت من ذلك، وصل الكثير من اللاعبين في وقت متأخر بسبب اليورو والكوبا وقيود كورونا ولكننا سنصبح أفضل مع كل أسبوع".

وواصل " قبل يومين كان أول يوم كنا فيه جميعا معا لذا أعرف أن اللاعبين يحتاجون إلى وقت للدخول في الأجواء، أسبوع آخر ربما. لا نزال في بداية الموسم لذا نحتاج إلى البدء في الفوز بالمباريات. هناك 37 مباراة أخرى، أمامنا موسم طويل وسنحاول تصحيح بعض الأمور ثم بعد ذلك سنعود بأفضل ما لدينا".

وتابع عن دي بروين "لم يشارك دي بروين في حصة تدريبية كاملة بعد، سيحتاج بعض الوقت ليكون جاهزا للمشاركة لمدة 90 دقيقة".

وأتم عن جريليش " لقد كان رائعا، لاعب بشخصية كبيرة وتمكن من صناعة الفرص. للأسف لم نتمكن من الفوز من أجله في أول ظهور له في الدوري لكنه لعب بشكل جيد، كان خطير جدا بالقرب من منطقة الجزاء".

مانشستر سيتي سيستضيف نورويتش سيتي على ملعب الاتحاد في الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي.