جنَّ جُنُون الكوري.. لدغة سون تُنصر توتنام وتقتل سيتي

أسقط النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام، حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وقاد فريقه للفوز بهدف دون رد في الجولة الأولى من البريميرليج.

وفاز توتنام على مانشستر سيتي حامل اللقب ليحقق الانتصار في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره.

وتساوى توتنام في النقاط مع الفرق التي حققت الفوز في الجولة الأولى وهي مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وإيفرتون وليستر سيتي وبرايتون ووست هام يونايتد وواتفورد وبرينتفورد.

وصف المباراة

غاب عن توتنام في المباراة نجمه وقائده هاري كين الذي لم ينضم لقائمة الفريق في مواجهة مانشستر سيتي بعدما عاد للتدريبات الجماعية قبل عدة أيام قليلة.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب من البداية وضغط الفريق السماوي بقوة في محاولة لإحراز الهدف الأول وسط دفاع قوي من توتنام.

وشكلت هجمات توتنام المرتدة خطورة كبيرة على مرمى مانشستر سيتي بسبب سرعة بريجوين وسون هيونج مين.

قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدأ توتنام بنشاط هجومي في محاولة لإحراز هدف التقدم.

وبالفعل جاء هدف التقدم بقدم النجم الكوري سون هيونج مين في الدقيقة 55 بعد هجمة مرتدة سريعة قادها بيرجوين.

ووصلت الكرة إلى سون ناحية اليمين ليراوغ الدفاع ويسدد من أمام منطقة الجزاء بالقدم اليسرى كرة ذهبت على يمين الحارس إيدرسون لم يستطع التصدي لها.

سيطر بعدها مانشستر سيتي على الكرة في محاولة لإحراز التعادل واختراق دفاع توتنام ولكن دون جدوى.

ودفع جوارديولا بالمهاجم جابريال جيسوس بدلا من رحيم ستيرلينج مع تحول جاك جريليش للعلب ناحية اليسار.

وكاد جريليش أن يسجل هدف التعادل بعدما تلقى تمريرة ضربت خط دفاع توتنام لكنه سدد كرة تصدى لها الحارس هوجو لوريس.

ثم أجرى جوارديولا تبديل ثنائي بنزول كيفين دي بروين وأولسكاندر زينتشينكو بدلا من رياض محرز وبنجامين ميندي في محاولات لتنشيط الهجوم وإحراز التعادل.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على الدقائق المتبقية من اللعب واستمرت المحاولات على مرمى هوجو لوريس ولكن دون جدوى لتنتهي المواجهة بفوز توتنام.