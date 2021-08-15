وست هام يبدأ موسمه بفوز مثير على نيوكاسل في مباراة الـ6 أهداف

بدأ وست هام يونايتد موسمه الجديد من الدوري الإنجليزي بفوز مثير على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 يوم الأحد.

بدأ أصحاب الأرض المباراة سريعا حين سجل كالوم ويلسون هدف المباراة الأول لصالح نيوكاسل.

لكن آرون كريسويل تعادل للمطارق سريعا في الدقيقة 18، قبل أن يتقدم جاكوب ميرفي لنيوكاسل من جديد قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

بعد الاستراحة دخل وست هام اللقاء بقوة وسجل 3 أهداف خلال 13 دقيقة، فقد تعادل سعيد بن رحمة في الدقيقة 53.

وتكفل توماس سوسيك وميشيل أنطونيو بتسجيل ثنائية سريعة لوست هام خلال 3 دقائق ضمنت الـ3 نقاط للضيوف.

ويلتقي نيوكاسل بفريق أستون فيلا يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

بينما يلعب وست هام ضد ليستر سيتي يوم الإثنين.

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