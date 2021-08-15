التشكيل – جريليش أساسي مع سيتي.. وكين يغيب عن توتنام

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 16:57

كتب : عمر خالد

جاك جريليش مانشستر سيتي في الدرع الخيرية

أعلن نونو سانتو المدير الفني لتوتنام، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل مباراتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب هاري كين قائد توتنام عن المباراة، بينما يبدأ سيتي بلاعبه الجديد جاك جريليش ويفتقد لخدمات المصاب كيفن دي بروين.

وجاءت تشكيل توتنام كالآتي:

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حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: جافيت تانجانجا – دافينسون سانشيز – إيريك داير – سيرجيو ريجيلون

الوسط: أوليفر سكيب – إميل هويبرج

وأمامهم كلا من: ستيفين بيرجوين – ديلي آلي – لوكاس مورا

الهجوم: هيونج مين سون

أما تشكيلة مانشستر سيتي لتلك المواجهة فجاءت التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياش – نيثان آكي – بينجامين ميندي

الوسط: جاك جيريلش – فيرناندينيو – إلكاي جوندوجان

الهجوم: رياض محرز – فيران توريس – رحيم ستيرلينج

يذكر أن مانشستر سيتي يبدأ مرحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة توتنام على ملعب توتنام هوتسبير، فيما يبدأ توتنام مرحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

هاري كين جاك جريليش مانشستر سيتي توتنام هوتسبر الدوري الإنجليزي
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