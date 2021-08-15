التشكيل – جريليش أساسي مع سيتي.. وكين يغيب عن توتنام
الأحد، 15 أغسطس 2021 - 16:57
كتب : عمر خالد
أعلن نونو سانتو المدير الفني لتوتنام، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل مباراتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاك جريليش
النادي : مانشستر سيتي
هاري كين
النادي : توتنام هوتسبر
ويغيب هاري كين قائد توتنام عن المباراة، بينما يبدأ سيتي بلاعبه الجديد جاك جريليش ويفتقد لخدمات المصاب كيفن دي بروين.
وجاءت تشكيل توتنام كالآتي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
الدفاع: جافيت تانجانجا – دافينسون سانشيز – إيريك داير – سيرجيو ريجيلون
الوسط: أوليفر سكيب – إميل هويبرج
وأمامهم كلا من: ستيفين بيرجوين – ديلي آلي – لوكاس مورا
الهجوم: هيونج مين سون
أما تشكيلة مانشستر سيتي لتلك المواجهة فجاءت التالي:
حراسة المرمى: إيدرسون
الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياش – نيثان آكي – بينجامين ميندي
الوسط: جاك جيريلش – فيرناندينيو – إلكاي جوندوجان
الهجوم: رياض محرز – فيران توريس – رحيم ستيرلينج
يذكر أن مانشستر سيتي يبدأ مرحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة توتنام على ملعب توتنام هوتسبير، فيما يبدأ توتنام مرحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.