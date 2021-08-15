كلوب: هذا ما قلته للاعبي ليفربول قبل مواجهة نورويتش

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن حديثه مع لاعبيه قبل مواجهة نورويتش سيتي التي انتصر فيها بثلاثية نظيفة بافتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وأوضح كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قلت للاعبين قبل اللقاء لست بحاجة لأن نلعب جيدا لمدة 20 أو 25 دقيقة ثم نخسر المباراة".

وأضاف "طالبتهم بضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة، أن علينا أن نبدأ الموسم بقوة، وأنا سعيد للغاية لأن هذا ما حدث".

وتابع المدرب الألماني "أنا سعيد حقا لأننا لعبنا بهذه الطريقة الرائعة، وبالطبع يمكننا اللعب بشكل أفضل".

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If you can start your season like @MoSalah, always start your season like @MoSalah.



Breaking records in Red. 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻... ❤️ pic.twitter.com/yd2foUls9k — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021

وأكمل "علينا التحسن، ويمكننا ذلك مع مرور الأسابيع، لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، خاصة مع عودة فيرجيل فان دايك بعد غياب طويل، ومشاركة كوستاس تسيميكاس كأساسي لأول مرة منذ فترة طويلة".

وأتم "تسيميكاس كان جيد للغاية في أول مباراة يلعبها كأساسي في الدوري الإنجليزي لمدة 80 دقيقة على الأقل، لقد قام بواجباته الدفاعية والهجومية بشكل مميز".

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ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.