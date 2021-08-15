مجاهد لـ في الجول: أخرنا لقاء سموحة لتكافؤ الفرص بين القطبين.. والأهلي سيلعب في الجونة

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم سبب تأخير موعد لقاء سموحة والجونة في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

وقال مجاهد لـFilGoal.com:"أخرنا المباراة لنحقق تكافؤ فرص المنافسة على اللقب بين الأهلي والزمالك".

وأضاف "الجونة كان سيحصل على 5 أيام راحة قبل مباراة الأهلي، مقابل 3 أيام للإنتاج الحربي قبل لقاء الزمالك في الجولة قبل الأخيرة من الدوري".

وأردف "الآن الجونة والإنتاج سيرتاحان 3 أيام قبل مواجهة القطبين".

وشدد مجاهد أن لقاء الجونة والأهلي في 24 أغسطس لن يُنقل إلى ملعب آخر.

وأخر الاتحاد موعد مباراة سموحة والجونة لتجري يوم السبت المقبل بدلا من الخميس، وبعدها بثلاثة أيام سيستضيف الجونة فريق الأهلي.

بينما يلعب الإنتاج يوم السبت ضد ضيفه الاتحاد السكندري وبعد 3 أيام يحل ضيفا على الزمالك.

ويتنافس الزمالك والأهلي بشراسة على لقب الدوري قبل آخر 4 جولات.

يتصدر الزمالك حاليا ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي.

وسيحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش يوم الثلاثاء بينما يستضيف الزمالك فريق وادي دجلة.