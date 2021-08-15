أوجستي: سعيد بالدعم الكبير من مجلس الأهلي .. وفريق السلة يمتلك لاعبين مميزين
الأحد، 15 أغسطس 2021 - 16:18
كتب : عمر خالد
أعرب المدرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق رجال السلة بالنادي الأهلي عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل ناد كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، حسب وصفه.
وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من مجلس إدارة النادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة فريق كرة السلة لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات".
وأضاف "فريق سلة الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، وقائمة متجانسة مما يساعده على النجاح وعلى العمل بقوة في الفترة القادمة، استعدادا لانطلاقة المنافسات في الموسم الجديد".
وأوضح "المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وأتطلع للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة".
وعن بداية العمل مع الفريق قال أوجستي: "العمل سيبدأ سريعا مع الجهاز المعاون، استعدادا للموسم الجديد، بحثا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات".
واختتم تصريحاته قائلا: "مرحلة الإعداد تحتاج إلى فترة زمنية مناسبة، من أجل بدء الموسم بشكل قوي، خاصة أنني أعرف الكثير عن الأهلي ولاعبيه، ويجرى الأن الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق، بهدف تشكيل مجموعة قوية ومتجانسة قادرة على المنافسة وتلبية طموحات الجميع".
ورحل أجوستي عن الزمالك في 30 يونيو الماضي بعدما انتهى عقده مع الفريق.
وعرض الزمالك التجديد على أجوستي الذي رفض الاستمرار في القلعة البيضاء.
وقاد أجوستي فريق الزمالك للفوز ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال ودوري السوبر المصري.