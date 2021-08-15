أوجستي: سعيد بالدعم الكبير من مجلس الأهلي .. وفريق السلة يمتلك لاعبين مميزين

أعرب المدرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق رجال السلة بالنادي الأهلي عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل ناد كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، حسب وصفه.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من مجلس إدارة النادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة فريق كرة السلة لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات".

وأضاف "فريق سلة الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، وقائمة متجانسة مما يساعده على النجاح وعلى العمل بقوة في الفترة القادمة، استعدادا لانطلاقة المنافسات في الموسم الجديد".

وأوضح "المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وأتطلع للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة".

وعن بداية العمل مع الفريق قال أوجستي: "العمل سيبدأ سريعا مع الجهاز المعاون، استعدادا للموسم الجديد، بحثا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات".

واختتم تصريحاته قائلا: "مرحلة الإعداد تحتاج إلى فترة زمنية مناسبة، من أجل بدء الموسم بشكل قوي، خاصة أنني أعرف الكثير عن الأهلي ولاعبيه، ويجرى الأن الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق، بهدف تشكيل مجموعة قوية ومتجانسة قادرة على المنافسة وتلبية طموحات الجميع".

ورحل أجوستي عن الزمالك في 30 يونيو الماضي بعدما انتهى عقده مع الفريق.

وعرض الزمالك التجديد على أجوستي الذي رفض الاستمرار في القلعة البيضاء.

وقاد أجوستي فريق الزمالك للفوز ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال ودوري السوبر المصري.