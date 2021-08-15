رئيس النصر: لم نفاوض الشناوي

نفى مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي تفاوض ناديه مع محمد الشناوي حارس مرمى مصر والأهلي.

وقال عبر قناة SSC:"الأخبار ربطت النادي بكل لاعبي العالم".

وأضاف "نحترم محمد الشناوي، نجم كبير، لكن ما قيل عن التفاوض معه غير صحيح".

وأردف "إذا أردنا التعاقد مع الشناوي نعرف كيف نتواصل مع ناديه وكيف نتعاقد معه".

مسلي آل معمر: مافي أحد يقدر يتدخل في التشكيلة والشناوي لو بغيناه "نعرف كيف نجيبه"#برنامج_شوت#قنوات_SSC pic.twitter.com/fWL6KBqLhm — برنامج شوت (@Shoot_SSC) August 15, 2021

وتضم قائمة النصر 7 لاعبين أجانب من بينهم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز الذي تبعده الإصابة عن المباريات حتى نهاية العام الجاري.

وكتبت تقارير أن النصر قدم عرضا كبيرا للشناوي (32 عاما) الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب مصر وودع البطولة من الدور ربع النهائي.

وأشارت أخرى إلى أن اللاعب الأسبق لبتروجت وطلائع الجيش وحرس الحدود تلقى عدة عروض للرحيل عن الأهلي.

ويخوض الشناوي موسمه الخامس مع الأهلي منذ عودته للفريق في 2016.

وشارك الشناوي في 104 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وتوج الشناوي بـ12 لقبا مع الأهلي.

ويمتد عقده مع الفريق إلى 2025.