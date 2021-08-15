يد - برشلونة: علي زين سيغيب لمدة شهر

أعلن فريق برشلونة لكرة اليد غياب لاعبه المصري علي زين لنحو شهر بسبب الإصابة.

علي زين الذي وقع عقود انضمامه لبرشلونة مطلع الشهر الماضي قادما من نادي الشارقة الإماراتي، غادر القاهرة صباح الأحد للانضمام لفريقه الجديد.

وأعلن برشلونة في بيان: "لن يتمكن أنطونيو كارلوس أورتيجا المدير الفني للفريق من الاعتماد على علي زين في فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب الإصابة".

وأضاف البيان "علي زين أصيب بكسر في مشط اليد خلال مباراة نصف نهائي أولمبياد طوكيو مع منتخب بلاده ضد فرنسا".

وأوضح بيان النادي الكتالوني "الوقت التقريبي لتعافي علي زين حوالي 4 أسابيع".

فرعون مصر في كرة اليد 🇪🇬 علي زين في طريقه للانضمام لبرشلونة 🔵🔴 pic.twitter.com/PloXvuTQB6 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 15, 2021

وانضم زين (30 عاما) لبرشلونة قادما من الشارقة الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

برشلونة حصل في الموسم المنصرم على لقبي الدوري الإسباني في كرة اليد، ودوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

العملاق الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

علي زين من أبناء النادي الأهلي، قبل الاحتراف الخارجي عام 2012 في تونس، ثم مع فريق الجزيرة الإماراتي، ومنه إلى فريق إكس الفرنسي لمدة موسمين، ثم إلى نادي الشارقة الإماراتي.

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