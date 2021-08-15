حوار في الجول - صاحب إنجاز جامبيا التاريخي: لا أتمنى مجموعة الموت مع مصر والجزائر

جزر القمر وجامبيا، منتخبان جديدان على الكأس القارية، في يناير المقبل سيخوضان بطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخهما.

ولذلك، لا يتمنيان الوقوع في مجموعة صعبة مع كبار القارة مثل مصر والجزائر والسنغال.

وقبل قرعة دور المجموعات يوم الثلاثاء، تواصل FilGoal.com مع البلجيكي توم سينفيت مدرب جامبيا، الذي حقق إنجازا تاريخيا بقيادة الفريق لكأس إفريقيا بعد تصدر مجموعة ضمت الجابون والكونغو الديمقراطية وأنجولا.

- كيف ترى القرعة وهل تفضل مواجهة منتخبات معينة؟

- لا يمكنني التدخل أو توقع ما سيحدث، كل المنافسين المحتملين أقوياء، ونحن جيدون أيضا، سنقوم بإعداد أنفسنا بشكل جيد لكل الخصوم الذين سنواجههم

- كل الاحتمالات واردة، لكن هل هناك بعض المنتخبات التي تأمل تجنبها؟

- بطبيعة الحال قد نصبح في مجموعة الموت، مع الجزائر ومصر والجابون، لكن دعونا نرى ما سيحدث يوم الثلاثاء

- كيف تحقق حلم تأهل جامبيا لكأس إفريقيا؟

- بدأت مشروعي منذ 3 سنوات، لدي فريق جيد واتحاد محلي يدعمني ولاعبون شباب. هناك 24 لاعبا ظهروا للمرة الأولى مع المنتخب منذ قدومي، قبل قدومي فازت جامبيا بمباراة واحدة رسمية خلال 5 سنوات، والآن حققنا الفوز في 10 مباريات وتعادلنا 5، لعبنا ضد منتخبات لها تاريخ مثل الجزائر والمغرب والكونغو الديمقراطية والكونغو والجابون وغينيا وبنين وأنجولا وتأهلنا لأول مرة في تاريخ البلاد.

- هل ترى قرار زيادة فرق كأس أمم إفريقيا إلى 24 ساعد بعض المنتخبات الصغيرة؟

- لقد تصدرنا مجموعتنا في التصفيات لذلك أعتقد في جميع الأحوال والظروف سنكون متأهلين دائما، لكن هناك بعض المنتخبات الصغيرة أثبتت أنها أقوى وتطورت بعد هذا القرار لذلك هو قرار صائب للغاية.

- جامبيا لديها العديد من اللاعبين في أوروبا، كيف ستتعامل مع الأمر في حالة رفض أي ناد ترك لاعبه خلال كأس إفريقيا؟ وهل تعتقد أن على كاف تغيير المواعيد مستقبلا؟

- جميع لاعبي المنتخب في أوروبا تقريبا، لذلك نأمل أن تحترم الأندية رغبتهم في تمثيل بلدهم في أعلى بطولة في القارة.

ليس لدي رد حول الموعد الأنسب للبطولة.

- هل تعد بمفاجئة الجميع مع جامبيا؟

- هذه المشاركة الأولى لذلك نريد أن نتعلم ونؤدي بأفضل شكل والاستفادة لما بعد ذلك، أن نبني عليها ونتواجد في كأس إفريقيا دائما.

تقع جامبيا في التصنيف الرابع ضمن القرعة لذلك ستتجنب مواجهة السودان ومالاوي وجزر القمر وغينيا الاستوائية وإثيوبيا في الدور الأول.

وتنطلق البطولة في 9 يناير المقبل ويجري النهائي في 6 فبراير في ياوندي عاصمة الكاميرون.