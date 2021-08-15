سولشاير يتحدث عن أفضل شعور في العالم

وصف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عودة الجماهير للملاعب بالشعور الأفضل في العالم.

جماهير ملعب أولد ترافورد كانت شاهدة على فوز مانشستر يونايتد الكاسح بنتيجة 5-1 على ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ما فعله الجمهور في لقاء ليدز يعني الكثير بالنسبة للاعبين. تمنحك هذه الأجواء ميزة إضافية وطاقة إضافية".

وأضاف النرويجي "عندما تركض في هذا الملعب وتسجل أربعة أهداف مثلما فعلنا في الشوط الثاني، إنه أفضل شعور في العالم".

وواصل "كانت الأشهر الـ18 الماضية غريبة، والتفاعل الوحيد للجماهير كان من خلال وسائل الإعلام ومشاهدة المباريات على التليفزيون".

وتابع "من المهم أن تتحد مجددًا مع جماهيرنا، هذا هو مانشستر يونايتد. هذا هو مانشستر يونايتد الحقيقي".

وأتم "هذه هي الطريقة التي أقنعت بها إدينسون كافاني بمانشستر يونايتد على سبيل المثال، قلت له لا يمكنك المغادرة بعد موسم واحد بدون حضور الجماهير".

يذكر أن بول بوجبا صنع 4 أهداف وسجل برونو فيرنانديز 3 أهداف في هذه المباراة، التي شهدت انتصار مانشستر يونايتد على الغريم ليدز بفارق 4 أهداف للمرة الثانية في موسمين.

ويخرج مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثامبتون في ملعب سانت ميري ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.

video:1