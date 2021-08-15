مع اقترابه من الأهلي.. مدرب برايتون: تاو غاب أمام بيرنلي لأسباب شخصية

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 13:08

كتب : Filgoal Team

بيرسي تاو - الأهلي

فسر جراهام بوتر مدرب برايتون عدم إشراك بيرسي تاو في لقاء الفريق ضد مضيفه بيرنلي الذي انتهى بفوز الأول بنتيجة 2-1 يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رغم أن بوتر شدد قبل اللقاء على جاهزية تاو (27 عاما) للمباراة إلا أن الجنوب إفريقي لم يدخل قائمة المباراة.

وقال بوتر بعد اللقاء:"تاو وآرون كونولي غابا لأسباب شخصية".

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تصريح بوتر مشابه لما قاله من قبل حين غاب تاو عن لقاء ودي ضد خيتافي قبل انطلاق الموسم.

اللاعب الجناح بات قاب قوسين أو أدنى من الأهلي مثلما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (التفاصيل)

وسيدفع الأهلي 1.8 مليون يورو للحصول على خدمات تاو الذي أراده مواطنه بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

تاو لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

منذ انضمامه لبرايتون في 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى 3 أندية بلجيكية هي رويال يونيون سانت جيلواز وكلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.

بيرسي تاو الأهلي برايتون
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