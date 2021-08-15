الإسماعيلي: نلعب كل المباريات بنزاهة.. نغمة "التفويت" مرفوضة

رفض عماد سليمان المشرف على الكرة بالإسماعيلي نغمة التراخي "التفويت" التي حوصر بها الفريق قبل وأثناء وبعد مواجهة الزمالك في الدوري.

وانتصر الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، في ظل صراعه مع الأهلي على لقب الدوري المصري، قبل 4 جولات من النهاية.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش بقناة صدى البلد: "نغمة سيئة للغاية، لا توجد في كرة القدم، نرفضها تماما".

وأضاف "نلعب كل المباريات بنزاهة، وكل الفرق كذلك".

وتابع "في الدور الأول من الدوري لم ننتصر سوى في مباراة واحدة، هل كنا نفعل ذلك".

وأكمل "أعتبر كرة بينسون شيلونجو أمام الزمالك مجرد فرصة ضائعة، لم يتعامل مع الكرة بشكل غير جيد، هذا كل ما في الأمر".





















































































































وضمن الزمالك الحفاظ على صدارة الدوري المصري بنهاية الجولة 30، بفوز على الإسماعيلي 2-0 في استاد الإسماعيلية.

وحقق الزمالك فوز هو الرابع على التوالي على حساب الدراويش على أرضهم، بعد 5 مباريات متتالية لم يذق فيها الأبيض طعم الفوز في الإسماعيلية.

وحافظ الزمالك على قمة جدول الدوري بـ 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الـ 68 نقطة.