عبد الحفيظ: 360 دقيقة متبقية في عمر الدوري قد يحدث خلالها الكثير من المفاجآت

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 00:08

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - الأهلي والمقاولون العرب

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن المباريات المتبقية من عمر المسابقة قد يحدث خلالها الكثير من المفاجآت.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الـ30 من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "360 دقيقة باقية من عمر المسابقة من الوارد أن يحدث فيها كل شيء وهذه هي كرة القدم وكل الفرق تدافع عن اسمها وتاريخها".

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وأضاف "4 مباريات متبقية من الممكن أن يحدث خلالها الكثير من المفاجآت".

وواصل "إذا كان هناك أحد يجب أن تتحدث معه عن موقف الفريق الحالي فهو نفسك لأن هناك الكثير من المباريات فقدنا خلالها نقاط كان لا يجب ألا يحدث خلالها ذلك".

وأتم تصريحاته "ضغط المباريات الأكبر في جدول الأهلي ولعبنا العديد من المواجهات في عدد قليل من الأيام بشكل لم يحدث في العالم من قبل، ولكن من المهم الآن أن تكمل طريقك ولا تنظر للماضي".

الأهلي سيد عبد الحفيظ الدوري المصري
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