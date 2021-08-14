الأهلي يهزم إنبي بثنائية ويستمر في مطاردة الزمالك

فاز الأهلي على إنبي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري المصري، وأقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وحصد الأهلي 3 نقاط هامة في مشوار المنافسة على صدارة الدوري مع غريمه التقليدي الزمالك.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 68 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الأول.

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز السابع.

وسجل ثنائية الأهلي والتر بواليا ومحمد مجدي "أفشة".

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي كثيرا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بضربة رأسية قوية من والتر بواليا بعد ركنية وعرضية من علي معلول.

وسيطر الأهلي على اللعب في محاولة لإحراز الهدف الثاني وسدد حمدي فتحي تسديدة قوية أبعدها الحارس عبد العزيز البلعوطي.

وهدد إنبي مرمى الأهلي بهجمة من المهاجم جون إيبوكا وتسديدة تصدى لها محمد الشناوي.

وأطلق كهربا تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء ومرة أخرى تصدى لها الحارس البلعوطي.

ورد دينوبيتر مهاجم إنبي بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء أبعدها الشناوي لركلة ركنية.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28 عن طريق محمد مجدي "أفشة" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كهربا.

وكاد بواليا أن يسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي من هجمة مرتدة سريعة وعرضية من أفشة قابلها بتسديدة لكن الكرة مرت جوار القائم.

الشوط الثاني

استمرت سيطرة الأهلي في الشوط الثاني ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وهدد جون إيبوكا مرمى الأهلي مرة جديدة بتسديدة مرت جوار مرمى الشناوي.

وشارك الثنائي طاهر محمد وأليو ديانج بدلا من حسين الشحات وعمرو الوسلية في الدقيقة 65.

ثم دخل صلاح محسن المباراة بدلا من كهربا في ثالث تبديلات الأهلي.

وأهدر جون إيبوكا أخطر فرصة لفريق إنبي في المباراة بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء من عرضية كريم طارق، وقبل أن يسدد وهو في مواجهة المرمى تدخل عليه أيمن أشرف وأبعد الكرة لركنية في الدقيقة 79.

وتلقى إنبي ضربة قوية بطرد مدافعه وقائده رامي صبري في الدقيقة 82، بعدما حصل على الإنذار الثاني.

وقبل النهاية شارك الثنائي سعد سمير ومحمود وحيد بدلا من والتر بواليا وياسر إبراهيم.