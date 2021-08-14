مؤتمر موسيماني: لا أتحدث عن الزمالك.. والجميع يعرف لماذا أصبح الأهلي في هذا الموقف

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن تعرض فريقه للإجهاد طوال الموسم والمشاركة في العديد من البطولات سبب التعثر في عدة مباريات في الدوري وفقدان الصدارة لصالح الزمالك.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الـ30 من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وبسؤال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة كيف ترى المنافسة على الدوري وهل تتوقع تعثر الزمالك رد قائلا: "منذ اليوم الأول لي في الأهلي لم أتحدث عن الزمالك فلماذا أتحدث عنه الآن، أنا أكن كل احترام للزمالك ولكني لا أتحدث عنهم ولا أعرف إذا كان مدربهم يتحدث عن الأهلي أم لا، وظيفتي أن أتحدث عن الأهلي وأركز مع فريقي فقط".

وأضاف "الله وحده يعلم ماذا ممكن أن يحدث بعد ذلك في صراع المنافسة على لقب الدوري".

وواصل "إصابة محمد شريف بسبب ضغط المباريات وهو أول لاعب كنت أستبدله للحفاظ عليه ولكنه ينافس على لقب هداف الدوري وفي نفس الوقت إذا أخرجته من الملعب يضيع عليه عدة فرص للتسجيل وزيادة عدد أهدافه".

وأكمل "الشحات خرج من مباراة إنبي بسبب شعوره ببعض الآلام في القدم".

وضع الأهلي في الدوري

وأشار "أنتم ونحن والجميع يعرف جيدا لماذا الأهلي أصبح في هذا الموقف الآن، خلال 9 شهور لعبنا 14 مباراة في إفريقيا بالإضافة إلى كأس مصر وكأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي وكل هذا وضعنا في حالة ضغط وإجهاد كبيرة".

وتابع "أفضل أن أكون في موقف الفريق الذي يعاني من الإجهاد بسبب المشاركة في كل البطولات ولا أكون الفريق الذي لا يعاني من الإجهاد ولا نفوز بالألقاب".

أخطاء الدفاع ومحاولات قتل المباريات

واعترف "هناك أخطاء دفاعية في الفريق وظهرت أمام الإسماعيلي والهدف هو أن نسجل الأهداف بشكل أكبر وليس فقط الحفاظ على نظافة شباكنا".

ثم قال "إذا نجحنا في الحفاظ على نظافة شبكانا في المباريات الأربع المقبلة قد لا نسجل الأهداف أيضا ونتعادل ونحصل على 4 نقاط فقط".

وأوضح "كنا نحاول أن نسجل الهدف الثاني في الإسماعيلي ولكن تلقينا هدفا بشكل مفاجئ".

واستمر في تصريحاته "في آخر 3 مباريات سجلنا 7 أهداف وتلقينا هدفا واحدا وهذا معدل جيد، ولكني أعرف أن الجمهور يريد أن يسجل الفريق 10 أهداف في كل مباراة".

وأتم "جميعنا بشر وعلينا ضغوط ونتأثر بها وإذا كنت تصارع على لقب الدوري هذا يضع المزيد من الضغوط على فريقك خاصة إذا كنت تعرف جيدا أن خطأ واحد في أي مباراة قد يتسبب في ضياع لقب البطولة، ولكن في النهاية لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".