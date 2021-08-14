اللجنة الأولمبية تقرر تأجيل انتخابات كل الاتحادات الرياضية وإلغاء النتائج السابقة

السبت، 14 أغسطس 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

الأولمبية

قررت اللجنة الأولمبية المصرية، تأجيل انتخابات كل الاتحادات الرياضية، إلى ما بعد 28 أغسطس.

وقال بيان صادر عن اللجنة الأولمبية: "في إطار السعي لتحري الأصوب والعمل على إزكاء روح المنافسة وتوسعة دائرة المشاركة في انتخابات الاتحادات الرياضية، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقديرا لكل الاعتبارات السابقة وغيرها إلى إيقاف انعقاد كافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية سواء التي حُسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالتزكية، أو التي تجرى بها انتخابات".

وأردف "بالبناء عليه، فقد تم إقرار جدول زمني لبدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بدءا من يوم السبت 28 أغسطس، حيث يتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة 7 أيام".

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وأكمل "على أن تسير بقية الإجراءات قدما على وفق المواعيد الواردة والمحدد بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للاتحادات الرياضية، وبما يتسق مع المواثيق الدولية مع التأكيد الكامل على صون حق الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إدارتها".

وأتم البيان "وتؤكد اللجنة حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية، وإزالة اللبس الذي قد يقع أو يعلق بأي من الإجراءات تحريا لترسيخ وتوكيد الثقة في انعقاد الجمعيات العمومية، والوصول لأفضل العناصر التي تشارك في إدارة شؤون الرياضة".

اللجنة الأولمبية
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