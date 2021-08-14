قمصان: كان هدفنا إنهاء مباراة إنبي مبكرا.. وكل المواجهات المتبقية صعبة

السبت، 14 أغسطس 2021 - 23:10

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

شدد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي على أن الفريق الأحمر لعب مباراة إنبي بهدف تحقيق الفوز بشكل مبكر وحسم النتيجة لصالحه.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الـ30 من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال سامي قمصان عبر قناة الأهلي: "هدفنا كان إنهاء المباراة مبكرا وتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاثة وهذه هي تعليمات موسيماني للاعبين ومن ثم ننتظر نتائج الفريق المنافس".

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وأضاف "كل اللاعبين في الأهلي مميزين وأصحاب قدرات عالية، وبواليا سجل هدفا وهو يحاول ويجتهد منذ فترة وموسيماني يدعمه بشكل مستمر".

وواصل "مباراة الجيش؟ كل المباريات المتبقية صعبة ونفكر في كل مواجهة بشكل منفرد".

وأتم تصريحاته "مجموعة اللاعبين المتواجدة في الأهلي حققت الكثير من الإنجازات ومن الضروري دعمهم ومساندتهم من قبل الجماهير في كل الظروف".

الأهلي الدوري المصري
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