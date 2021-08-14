كلوب: صلاح يتغذى على الأجواء التنافسية.. عادت كرة القدم

السبت، 14 أغسطس 2021 - 22:12

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - محمد صلاح

ليفربول محمد صلاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: "كتر خير" اللاعبين أنهم قادرون على بذل مجهود 8 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: صلاح يتغذى على الأجواء التنافسية.. عادت كرة القدم 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك: كانت مباراة صعبة.. وآمل أن أستمر في مساعدة الفريق 37 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني – آلافيس (0) - (0) ريال مدريد.. بنزيمة يهدد 38 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كارتيرون: طالبت لاعبي الزمالك بالاستمتاع.. وسعيد بالهدف الثاني لهذا السبب 51 دقيقة | الدوري المصري
أليسون: لم يكن أفضل عروضنا.. وفان دايك يمنحني الأمان‎‎ 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائي الزمالك يغيب ضد وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - هازارد وبنزيمة يقودان الهجوم أمام ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك