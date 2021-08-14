سحر الفرعون.. صلاح يصنع ويسجل ويقود ليفربول لضرب نورويتش بثلاثية

تألق النجم المصري محمد صلاح وقاد فريقه ليفربول للفوز على نورويتش سيتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشوار الدوري، ليتساوى مع كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وبرينتفورد وواتفورد وليستر سيتي وبرايتون.

وصنع صلاح الهدفين الأول والثاني لليفربول للثنائي ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو.

وسجل الفرعون المصري الهدف الثالث بنفسه.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بضغط قوي في محاولة لإحراز التقدم مبكرا لكن دفاع نورويتش ظهر بشكل جيد.

وتوغل أرنولد في الدقيقة 18 ومرر كرة إلى صلاح الذي سددها بالقدم اليمنى لكن الحارس تيم كرول أبعدها لركنية في أولى المحاولات الخطيرة لليفربول.

ورد نورويتش بانطلاقة من المهاجم تيمو بوكي الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها أليسون.

ومرة جديدة هدد صلاح مرمى نورويتش بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى بعد عرضية من ماني لكن الكرة مرت جوار القائم.

قبل أن يأتي هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 26 بقدم ديوجو جوتا بعد انطلاقة من أرنولد الذي ممر كرة إلى صلاح وبدوره مررها مباشرة إلى المهاجم البرتغالي الذي سدد الكرة في الشباك.

وكاد جويل ماتيب أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 34 بعد متابعة لركلة ركنية لكن الدفاع الأصفر أبعد الكرة من على خط المرمى.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني حاول نورويتش تسجيل هدف التعادل لكنه لم يقدر على اختراق دفاع ليفربول.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تبديل ثنائي بنزول روبيرتو فيرمينو وفابينيو بدلا من جوتا وتشامبرلين في الدقيقة 61.

ولم ينتظر فيرمينو كثيرا ليسجل هدف ليفربول الثاني في المباراة في الدقيقة 65 بعد عرضية أرضية من صلاح جعلته في مواجهة المرمى.

صلاح يكمل ليلة تألقه

وأكمل صلاح تألقه منذ بداية المباراة بتسجيله الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 74 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد متابعة لكرة مرتدة من الدفاع إثر ركلة ركنية.

وواصل صلاح تألقه في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي مع ليفربول، بعدما سجل في المباراة الأولى للموسم الخامس على التوالي.

وأنقذ أليسون ليفربول من تلقي الهدف الأول في الدقيقة 85 بعدما تصدى لفرصة خطيرة من أمام مهاجمي نورويتش على أكثر من مرة.

ليحافظ على نظافة شباك ليفربول وتنتهي المباراة بفوز الحمر بثلاثية دون رد.