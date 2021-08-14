تشكيل الأهلي - بواليا يعوض شريف.. وكهربا أساسي أمام إنبي

السبت، 14 أغسطس 2021 - 20:10

كتب : حسام نور الدين

والتر بواليا الأهلي الإسماعيلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ30 للدوري المصري.

ويغيب محمد شريف مهاجم الفريق عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: والتر بواليا

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 65 نقطة.

بينما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

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