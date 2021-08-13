الأهلي لـ في الجول: سلبية مسحة بدر بانون.. وفترة غياب محمد شريف

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 16:12

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - بدر بانون

أعلن محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي سلبية مسحة بدر بانون مدافع الفريق الأحمر من فيروس كورونا.

بدر بانون

النادي : الأهلي

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال رئيس اللجنة الطبية بالأهلي لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "أجرينا مسحة جديدة لبدر بانون وجاءت سلبية".

وكان بانون غاب عن مباراتي الأهلي الأخيرتين ضد وادي دجلة والإسماعيلي بعد إصابته بكورونا.

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وجاء ذلك بعدما أجرى بانون مسحتين وكانت النتيجة إيجابية في كل منهما.

وعن محمد شريف الذي أصيب في العضلة الخلفية خلال لقاء الإسماعيلي قال شوقي: "سيغيب لمدة أسبوع على أقصى تقدير".

وكان أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن حالة محمد شريف مطمئنة بعد إصابته التي تعرض لها ضد الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي غدا السبت في الجولة 30 من الدوري.

الأهلي بدر بانون محمد شريف في الدوري
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