كالفيرت لوين: شعرت أنني طفل من جديد مع التسجيل أمام الجماهير

السبت، 14 أغسطس 2021 - 19:22

كتب : عبد الرحمن فوزي

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كشف كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون عن سعادته الكبيرة بتسجيله لهدف أمام الجماهير للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

فاز إيفرتون على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كالفيرت لوين الهدف الثالث لإيفرتون في المباراة في الدقيقة الـ 81.

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وقال لوين في تصريحات للصحفين بعد المباراة: "طلب منا في الشوط الأول أن نلتزم بالهدوء والبقاء هادئين، لم تكن بداية مثالية للمباراة الأولى لعودة الجماهير بتلقينا للهدف الأول، ولكن الأهم كان عدم الشعور بالذعر".

وتحدث لوين عن زميله ريتشارلسون قائلا "لقد مر عليه صيفا صعبا ولعب عديد المباريات واستحق هدفه اليوم الي صنع الفارق وأعادنا للمباراة".

وشارك ريتشارليسون مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا قبل أن يشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمياد طوكيو 2020 والتي حصل فيها على الميدالية الذهبية.

وأضاف "إنه شعور رائع أن أسجل مع عودة الجماهير إلى الملعب، شعرت كأنني طفل مرة أخرى، سجلت بعض الأهداف في الموسم الماضي ولكن بدون جماهير، لذلك اليوم كان مميزا".

وعن مباراة رافاييل بينيتيز الأولى كمدرب لإيفرتون قال: "أعقتد أنه من المهم دائما الانطلاقة وأن تبدأ منتصرا، منا نعرف ما يتعين علينا القيام به للدخول في المباراة، الفوز بالمباراة الأولى يؤهلك جيدا، وعلينا أن نأخذ ذلك للمباراة المقبلة.

وسيخرج إيفرتون خارج ملعبه في المباراة المقبلة لمواجهة ليدز يونايتد يوم السبت 21 أغسطس.

بينما سيلتقي ساوثامبتون مع مانشستر يونايتد على ملعبه يوم الأحد 22 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون كالفيرت لوين
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