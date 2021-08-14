لماذا حصل فاران على رقم 19 في مانشستر يونايتد؟

السبت، 14 أغسطس 2021 - 18:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

رافائيل فاران - مانشستر يونايتد

قدم مانشستر يونايتد رافاييل فاران للجماهير كلاعب جديد قبل مباراة الفريق أمام ليدز يونايتد.

وظهر فاران أثناء تقديمه للجماهير في ملعب أولد ترافود بقميصه الجديد الذي أوضح حصوله على رقم 19.

وفقا لموقع (مانشستر إيفننج نيوز) فإن فاران لم يكن يرغب في اختيار رقم 19 في البداية، وكان يريد أن يلعب بقميص يليق بلاعب في خط الدفاع.

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وكان يرغب فاران في اختيار قميص رقم 4 في البداية، وهو رقم فيل جونز الي رفض أن يفرط فيه من أجل فاران.

جونز مازال مرتبطا بتعاقد مع مانشستر يونايتد حتى 2023، وعلى الرغم من أن اللاعب لم يشارك سوى في ثمان مباريات في الموسمين الماضيين، إلا أنه لم يرغب في ترك رقمه من أجل فاران.

ومع انشغال باقي الأرقام الدفاعية بما فيهم رقم 5 الي ارتداه فاران مع ريال مدريد، والذي يلعب به ماجواير مع مانشستر يونايتد، لم يجد المدافع الفرنسي سوى رقم 19 ليختاره.

رقم 19 كان رقم أماد ديالو لاعب الفريق الشاب، والي تحول رقمه إلى الرقم 16 مع وجود نية داخل النادي لإعارته قبل نهاية موسم الانتقالات.

وانضم فاران إلى مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد، بعد 10 سنوات لعبهم المدافع الفرنسي بقميص الميرينجي.

وشارك المدافع صاحب الـ 28 عاما الموسم الماضي مع ريال مدريد في 41 مباراة في جميع البطولات وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

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