جرينوود: أصبح لدينا فريقا رائعا

أشاد ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد بزملائه في الفريق بول بوجبا وبرونو فيرنانديز.

وفاز مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل فيرنانديز ثلاثة أهداف، بينما تمكن بوجبا من صناعة أربعة أهداف.

وسجل جرينوود نفسه الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 52.

وقال جرينوود في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لا أملك شيئا لأقوله عن بوجبا، صناعته لأربعة أهداف تقول كل شيء، لقد كان مذهلا".

وتابع "أعتقد أن أداء الفريق كله كان مذهلا، وليس بوجبا فقط، ولكن خط الدفاع أيضا ودي خيا، الجميع".

وتحدث جرينوود عن ثلاثية فيرنانديز قائلا: "هذا هو ما يفعله، يسجل الأهداف، لقد اشترك في العديد من الأهداف".

وأتم "لدينا فريقا جيد للغاية، ومع قدوم الوافدين الجدد سانشو وفاران سنتحسن أكثر، سعداء ببداية الموسم".

وبفوز مانشستر يونايتد احتل الفريق المركز الأول بعد حصوله على الثلاث نقاط الأولى وبفارق الأهداف عن برينتفرود الذي فاز بالأمس على أرسنال بهدفين دون مقابل.

ويلتقي مانشستر يونايتد المباراة المقبلة مع ساوثامبون يوم الأحد 22 أغسطس، على ملعب الأخير.

بينما سيستضيف ليدز يونايتد في مباراته المقبلة إيفرتون على ملعبه يوم السبت 21 أغسطس.