تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام نورويتش.. وفان دايك يعود للدفاع

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة نورويتش سيتي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع ليفربول بعدما غاب معظم الموسم الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى الرسمية للمدافع الهولندي منذ شهر أكتوبر الماضي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فان دايك – كوستاس تسيميكاس

الوسط: أليكس أوكسلاد تشامبرلين – جيمس ميلنر – نابي كيتا

الهجوم: ساديو ماني – ديوجو جوتا – محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كيليير – فابينيو – إبراهيم كوناتي – روبيرتو فيرمينو – جو جوميز – تاكوبي مينامينو – ديفوك أوريجي – وود بورن – هارفي إيليوت.