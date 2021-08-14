بركات إلى الكاميرون لحضور قرعة كأس إفريقيا 2021

سافر محمد بركات مدير المنتخب المصري إلى ياوندي عاصمة الكاميرون لحضور قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها يوم 17 أغسطس.

وكان كاف قد أعلن تفاصيل وإجراءات القرعة. (طالع التفاصيل)

ويشارك بركات في بعض ورش العمل التي ينظمها كاف لمسؤولي المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وتجرى القرعة في قصر المؤتمرات في ياوندي في 17 أغسطس 2021، وستشهد تقسيم الفرق المشاركة الـ 24 إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة فرق.

سيتم وضع الفرق الـ 24 المتأهلة في أربعة أوعية يضم كل منها ستة فرق، بناءً على تصنيف فيفا.

وعن التصنيف فجاء كالتالي:

التصنيف الأول: الجزائر- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا- الكاميرون

التصنيف الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا

التصنيف الثالث: كاب فيردي- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو

التصنيف الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا

وأوضح كاف الإجراءات عبر الموقع الرسمي: "بناءً على هذا الترتيب، سيتم وضع الفرق الأربعة الأولى (السنغال – تونس – المغرب - نيجيريا) في الوعاء 1 جنبًا إلى جنب مع الدولة المضيفة الكاميرون وحامل اللقب الجزائر. وسيتم تخصيص الفرق الـ 18 المتبقية للأوعية الثلاثة المتبقية (2 و3 و4) حسب ترتيبهم تنازليا".

وأضاف "سيتم تسمية الأوعية الأربعة التي تمثل الفرق من 1 إلى 4. فيما سيتم تسمية الأوعية الستة التي تمثل المجموعات من A إلى F".

وأكمل "سيتم سحب كرة من وعاء الفريق، متبوعة بكرة من أحد المجموعات، وبالتالي تحديد المركز الذي سيلعب فيه الفريق المعني".

وأتم "سيتم تعيين الكاميرون مسبقا في المركز A1 بوصفها البلد المضيف. سيتم سحب الفرق الخمسة المتبقية في الوعاء 1 تلقائيا إلى المركز 1 من كل مجموعة من B إلىF، سيتم تكرار نفس الإجراء للأوعية المتبقية".