بركات إلى الكاميرون لحضور قرعة كأس إفريقيا 2021

السبت، 14 أغسطس 2021 - 15:27

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

سافر محمد بركات مدير المنتخب المصري إلى ياوندي عاصمة الكاميرون لحضور قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها يوم 17 أغسطس.

وكان كاف قد أعلن تفاصيل وإجراءات القرعة. (طالع التفاصيل)

ويشارك بركات في بعض ورش العمل التي ينظمها كاف لمسؤولي المنتخبات المشاركة بالبطولة.

أخبار متعلقة
إنذار شديد اللهجة.. يونايتد يبدأ الدوري بسحق ليدز بخماسية وبرونو فرنانديز هاتريك التشكيل - فيرنر وماونت يقودان تشيلسي.. وزاها في هجوم كتيبة فييرا مانشستر يونايتد يضم فاران.. سيرتدي القميص رقم 19 مؤتمر كومان: ميسي؟ فلنركز في الحاضر.. ودي يونج جاهز لسوسييداد

وتجرى القرعة في قصر المؤتمرات في ياوندي في 17 أغسطس 2021، وستشهد تقسيم الفرق المشاركة الـ 24 إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة فرق.

سيتم وضع الفرق الـ 24 المتأهلة في أربعة أوعية يضم كل منها ستة فرق، بناءً على تصنيف فيفا.

وعن التصنيف فجاء كالتالي:

التصنيف الأول: الجزائر- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا- الكاميرون

التصنيف الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا

التصنيف الثالث: كاب فيردي- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو

التصنيف الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا

وأوضح كاف الإجراءات عبر الموقع الرسمي: "بناءً على هذا الترتيب، سيتم وضع الفرق الأربعة الأولى (السنغال – تونس – المغرب - نيجيريا) في الوعاء 1 جنبًا إلى جنب مع الدولة المضيفة الكاميرون وحامل اللقب الجزائر. وسيتم تخصيص الفرق الـ 18 المتبقية للأوعية الثلاثة المتبقية (2 و3 و4) حسب ترتيبهم تنازليا".

وأضاف "سيتم تسمية الأوعية الأربعة التي تمثل الفرق من 1 إلى 4. فيما سيتم تسمية الأوعية الستة التي تمثل المجموعات من A إلى F".

وأكمل "سيتم سحب كرة من وعاء الفريق، متبوعة بكرة من أحد المجموعات، وبالتالي تحديد المركز الذي سيلعب فيه الفريق المعني".

وأتم "سيتم تعيين الكاميرون مسبقا في المركز A1 بوصفها البلد المضيف. سيتم سحب الفرق الخمسة المتبقية في الوعاء 1 تلقائيا إلى المركز 1 من كل مجموعة من B إلىF، سيتم تكرار نفس الإجراء للأوعية المتبقية".

منتخب مصر كأس إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
روما يفوز على الوداد بخماسية وديا 16 دقيقة | الوطن العربي
اللجنة الأولمبية تقرر تأجيل انتخابات كل الاتحادات الرياضية وإلغاء النتائج السابقة 17 دقيقة | مصر
السولية يغيب عن مواجهة الأهلي ضد الطلائع 33 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: كان هدفنا إنهاء مباراة إنبي مبكرا.. وكل المواجهات المتبقية صعبة 38 دقيقة | الدوري المصري
في تقديم وغياب ميسي وراموس ودوناروما.. سان جيرمان يهزم ستراسبورج برباعية 40 دقيقة | أوروبا
لينيكر عن صلاح: للموسم الخامس على التوالي.. يا له من لاعب 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
4 جولات.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 51 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يهزم إنبي بثنائية ويستمر في مطاردة الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك