انتهت في إنجلترا - تشيلسي (3) - (0) بالاس
السبت، 14 أغسطس 2021 - 15:40
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق58: تريفوه تشالوبا يضيف الثالث لتشيلسي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39: جووووووول الثاني.. كريستيان بوليسيتش يسدد في الشبك مستغلا كرة مرتدة من حارس بالاس
ق26: جووووووووول رائع.. ماركوس ألونسو يسجل الهدف الأول لتشيلسي من ركلة حرة
ق15: تصويبة قوية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح تشيلسي عن طريق ماونت لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح
ق10: كرة عرضية من ألونسو من الطرف الأيسر على رأس بوليسيتش سددها لكن تصدى لها حارس مرمى فريق كريستال بالاس
بداية المباراة