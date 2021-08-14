انتهت في إنجلترا - تشيلسي (3) - (0) بالاس

تابع مباشرة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق58: تريفوه تشالوبا يضيف الثالث لتشيلسي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: جووووووول الثاني.. كريستيان بوليسيتش يسدد في الشبك مستغلا كرة مرتدة من حارس بالاس

ق26: جووووووووول رائع.. ماركوس ألونسو يسجل الهدف الأول لتشيلسي من ركلة حرة

ق15: تصويبة قوية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح تشيلسي عن طريق ماونت لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح

ق10: كرة عرضية من ألونسو من الطرف الأيسر على رأس بوليسيتش سددها لكن تصدى لها حارس مرمى فريق كريستال بالاس

بداية المباراة