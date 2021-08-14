انتهت في إنجلترا - تشيلسي (3) - (0) بالاس

السبت، 14 أغسطس 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

تشيلسي - كريستال بالاس - تريفوه تشالوبا (الدوري الإنجليزي)

تابع مباشرة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

---

أخبار متعلقة
إنذار شديد اللهجة.. يونايتد يبدأ الدوري بسحق ليدز بخماسية وبرونو فرنانديز هاتريك مؤتمر كومان: ميسي؟ فلنركز في الحاضر.. ودي يونج جاهز لسوسييداد التشكيل - فيرنر وماونت يقودان تشيلسي.. وزاها في هجوم كتيبة فييرا مانشستر يونايتد يضم فاران.. سيرتدي القميص رقم 19

نهاية المباراة

ق58: تريفوه تشالوبا يضيف الثالث لتشيلسي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: جووووووول الثاني.. كريستيان بوليسيتش يسدد في الشبك مستغلا كرة مرتدة من حارس بالاس

ق26: جووووووووول رائع.. ماركوس ألونسو يسجل الهدف الأول لتشيلسي من ركلة حرة

ق15: تصويبة قوية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح تشيلسي عن طريق ماونت لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح

ق10: كرة عرضية من ألونسو من الطرف الأيسر على رأس بوليسيتش سددها لكن تصدى لها حارس مرمى فريق كريستال بالاس

بداية المباراة

تشيلسي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشالوباه: حلم الطفولة يتحقق.. لم أعرف أني سجلت سوى من صوت الجماهير‎‎ 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: هذه تعاليم فيرجسون.. ومنحنا بوجبا الحرية التي يحتاجها 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كالفيرت لوين: شعرت أنني طفل من جديد مع التسجيل أمام الجماهير 23 دقيقة | أوروبا
توخيل: تشالوباه استحق أن يعيش يوما مثاليا.. وهذا تأثير لوكاكو على فيرنر 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري – سيراميكا كليوباترا (0) - (0) غزل المحلة.. استمرار التعادل السلبي 52 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) الزمالك.. السيد يخرج مصابا 59 دقيقة | الدوري المصري
لماذا حصل فاران على رقم 19 في مانشستر يونايتد؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
جرينوود: أصبح لدينا فريقا رائعا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك